Самый спокойный уголок Великобритании: что скрывает деревня с рекордно низкой плотностью населения

В Великобритании есть потрясающая приморская деревня, которая была названа самой спокойной в стране.

Фото: geograph.org.uk by Glen Denny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бигбери-он-Си

По мере приближения лета в Великобритании многие выбирают отдых в своей стране, а не тратятся на зарубежные поездки. Эта тенденция отражается в увеличении поисковых запросов в Google о местных праздниках на 3500% по сравнению с прошлым годом, что указывает на то, что британцы стремятся к отдыху без стресса.

Parkdean Resorts провёл исследование, чтобы определить самые спокойные города и деревни в Великобритании. Учитывались такие факторы, как чистота, качество зелёных насаждений, местная безопасность, плотность населения, световое и шумовое загрязнение.

Благодаря низкой плотности населения (всего 484 человека на 10 км) и высококачественным зелёным насаждениям (73,61 балла) этот прибрежный рай является отличным выбором для спокойного отдыха.

Бигбери-он-Си расположена среди трёх районов выдающейся природной красоты, а также национальных парков Дартмур и Эксмур.

Изюминкой этого живописного региона, несомненно, является пляж Бигбери — прекрасное пространство с белым песком с собственным островом, доступным во время отлива, сообщает Express.

Спокойные, чистые воды пляжа создают идеальные условия для купания и занятий водными видами спорта, а пологий берег делает его безопасным для семей с маленькими детьми. В летние месяцы пляж часто патрулируют спасатели, обеспечивая купание под присмотром.

Изрезанная береговая линия, окружающая пляж, также служит отличной отправной точкой для живописных прогулок по побережью.

