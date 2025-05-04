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Самый спокойный уголок Великобритании: что скрывает деревня с рекордно низкой плотностью населения

1:54
Туризм

В Великобритании есть потрясающая приморская деревня, которая была названа самой спокойной в стране.

Бигбери-он-Си
Фото: geograph.org.uk by Glen Denny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бигбери-он-Си

По мере приближения лета в Великобритании многие выбирают отдых в своей стране, а не тратятся на зарубежные поездки. Эта тенденция отражается в увеличении поисковых запросов в Google о местных праздниках на 3500% по сравнению с прошлым годом, что указывает на то, что британцы стремятся к отдыху без стресса.

Parkdean Resorts провёл исследование, чтобы определить самые спокойные города и деревни в Великобритании. Учитывались такие факторы, как чистота, качество зелёных насаждений, местная безопасность, плотность населения, световое и шумовое загрязнение.

Благодаря низкой плотности населения (всего 484 человека на 10 км) и высококачественным зелёным насаждениям (73,61 балла) этот прибрежный рай является отличным выбором для спокойного отдыха.

Бигбери-он-Си расположена среди трёх районов выдающейся природной красоты, а также национальных парков Дартмур и Эксмур.

Изюминкой этого живописного региона, несомненно, является пляж Бигбери — прекрасное пространство с белым песком с собственным островом, доступным во время отлива, сообщает Express.

Спокойные, чистые воды пляжа создают идеальные условия для купания и занятий водными видами спорта, а пологий берег делает его безопасным для семей с маленькими детьми. В летние месяцы пляж часто патрулируют спасатели, обеспечивая купание под присмотром.

Изрезанная береговая линия, окружающая пляж, также служит отличной отправной точкой для живописных прогулок по побережью.

Уточнения

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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