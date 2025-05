Удивительная деревня Крастер: откройте для себя секреты величия древних замков и легендарной копчёной рыбы

4:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Есть одна часть чудесной береговой линии Великобритании, которая идеально подходит для тех, кто хочет расслабиться и забыться.

Фото: geograph.org.uk by Richard Webb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деревня Крастер

В то время как мобильная связь улучшается, в некоторых из самых сельских мест Британии она все ещё немного нестабильна, но это только добавляет неподвластной времени атмосферы и очарования этому месту в Нортумберленде. Деревня Крастер находится менее чем в часе езды от Ньюкасла и всего в нескольких милях от Алнвика. Согласно ChronicleLive, те, кто наткнутся на эту миниатюрную рыбацкую деревушку, смогут насладиться потрясающей зеленью и невероятными морепродуктами.

Рыболовное наследие Крастера играет значительную роль во всех аспектах местной жизни, и для туристов самым известным аспектом этой скрытой жемчужины является её "лучшая в мире" рыба. Эта знаменитая рыба — скромный киппер.

L Robson & Sons является родиной всемирно известного киппера Крастера — копчёной сельди, которую обычно едят на завтрак или поздний завтрак. Основанный в 1856 году, этот семейный бизнес экспортирует свои товары по всему миру, и ходят слухи, что эти копчёные рыбы особенно популярны среди британской королевской семьи.

Компания L Robson & Sons занимается вялением сельди в своих оригинальных коптильнях уже 170 лет, и, по словам путешественников на TripAdvisor, они усовершенствовали своё ремесло. Один из рецензентов пишет, что кипперы в Крастере предлагают "настоящий вкус Нортумберленда, который можно увезти с собой домой".

За свой исключительный продукт коптильня получила статус внесённой в список "Английского наследия", и, как говорит сама компания, её репутация укрепилась "благодаря одобрению в многочисленных телевизионных программах и одобрению многих лучших шеф-поваров округа".

Одна из причин, по которой коптильни имеют такую легендарную историю в деревне, заключается в том, что столетия назад сельдь была в изобилии и её было очень легко поймать в этом районе. Таким образом она стал основной частью местного рациона по всему побережью. Сегодня бизнес Крастера производит миллион копчёных рыб в год.

Но копчёная рыбка — не единственное, что привлекло внимание путешественников к Крастеру. Деревня была показана на телевидении в программе "Самые живописные железнодорожные путешествия в мире". Шоу освещало деревню во время живописной поездки на поезде из Йорка в Эдинбург, и было сказано, что здесь "время, кажется, остановилось, и древние традиции продолжаются".

Отчётливо неподвластный времени внешний вид и атмосфера деревни сделали её любимым местом для скаутов на протяжении многих лет.

Те, кто отправятся в путешествие, чтобы увидеть деревню лично, будут вознаграждены захватывающим историческим опытом. Лучшее место, чтобы насладиться богатой историей этого района, — это руины замка Данстанбург.

Несмотря на то что сегодня от замка сохранилась лишь часть, он напоминает о тех временах, когда здесь стояла величественная крепость. Посетители смогут увидеть остатки огромной сторожки и башню Эгинклиу, из которой открывается вид на бухту королевы Маргарет.

Процесс строительства замка начался в 1313 году, и историки пришли к выводу, что его невероятное величие было обусловлено желанием графа Томаса Ланкастера утвердить власть над королём Эдуардом II. Если вас интересуют замки, вы также можете отправиться в 30-минутную поездку от Крастера до замка Бамбург.

Или, если вам понравилась прекрасная прогулка по вершине утёса к замку Данстанбург и вы хотите увидеть больше природных красот этого района, вы можете отправиться в Мемориальный природный заповедник Арнольда. Этот заповедник, принадлежащий Нортумберлендскому фонду дикой природы, является обязательным местом для посещения заядлыми орнитологами.

Есть причина, по которой этот участок побережья является источником вдохновения как для художников, так и для любителей природы. В то время как сотовая связь со временем улучшилась, руины древнего замка, холмы и аромат древесного угля из коптильни перенесут вас в другое время.

Уточнения

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.