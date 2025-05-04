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Массовая драка после круиза Carnival: 24 пассажира попали в чёрный список — что произошло?

1:57
Туризм

Массовая драка после круиза Carnival привела к тому, что два десятка пассажиров были внесены в список "Не пускать на корабль".

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Pjotr Mahhonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Инцидент произошёл в круизном терминале в Галвестоне, штат Техас, в субботу, 26 апреля. Пассажиры только что высадились из 7-дневного круиза по Западным Карибам в честь карнавального юбилея, когда началась драка.

В заявлении, предоставленном PEOPLE, представитель Carnival подтвердил, что 24 пассажира были отстранены от круизной линии в результате ожесточённой ссоры.

"Инцидент произошёл в районе высадки под руководством Таможенно-пограничного патруля США. Дело передано в правоохранительные органы. Мы не потерпим такого поведения, и 24 человека были внесены в наш чёрный список", — говорится в сообщении.

На кадрах драки, которыми поделился один из пользователей Сети, видна группа шумных пассажиров, столпившихся в зоне выдачи багажа. На заднем плане можно увидеть десятки чемоданов, когда несколько пассажиров начинают преследовать другого пассажира.

Толпа прорывается через барьеры и сбивает знаки во время погони, прежде чем повалить пассажира на землю. Кажется, что они начинают бить человека кулаками и ногами на земле.

Затем к толпе подходят охранники, чтобы разнять драку, однако драка продолжается даже после их прибытия. На заднем плане видно, как попутчики в шоке наблюдают за происходящим, а некоторые даже снимают ссору на видео.

Согласно подробностям маршрута, опубликованным на CruiseMapper, корабль отправился из Галвестона в субботу, 19 апреля, и сделал остановки в Косумеле и Коста-Майя в Мексике, а также на острове Роатан в Гондурасе.

Это не первый случай, когда на круизном лайнере Carnival вспыхивает масштабная драка.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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