Эти курортные города Европы могут исчезнуть: что происходит с легендарными спа Европы

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кажется, что горячие источники и спа-курорты Европы незыблемы. Но климат всё меняет. Под угрозой — легендарные города, веками привлекавшие туристов своей лечебной водой.

Фото: https://web.archive.org/web/20161028155008/http://www.panoramio.com/photo/109934394 by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Курорт

Что происходит

Повышение температуры, засухи, наводнения — всё это бьёт по самому сердцу европейских курортов: природным источникам. И это уже не теория. Ущерб ощутим.

"Повышение температуры, наводнения и засухи могут повлиять на точки появления весенних ручьев и скорость потока воды. Пока нет достаточных данных, которые помогли бы нам понять, как именно это происходит, однако последствия уже ощущаются", — рассказала Наоми О'Тул, координатор по коммуникациям The Great Spa Towns of Europe.

Курорты под ударом

Среди 11 курортов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, — Бат (Великобритания), Виши (Франция), Баден-Баден (Германия). Им всем угрожает исчезновение источников, от которых зависит их статус и экономика.

Уже были случаи:

В Бате закрылись исторические бассейны Cleveland Pools из-за наводнений.

Австрийский Баден в 2024 году пережил серьёзное подтопление.

В бельгийском Спа последствия наводнения 2021 года ощущаются до сих пор.

Почему это важно

Культурный туризм составляет 40% всего мирового турпотока и внёс 9,1% в глобальный ВВП в 2023 году. Исчезновение курортов — не просто утрата истории, это удар по целой индустрии.

"Результатом является потенциальная потеря ценного наследия и экономически выгодных туристических достопримечательностей", — подчеркивают в ассоциации.

Сейчас 11 главных курортных городов Европы уже вступили в международную программу по защите культурного наследия от последствий климатического кризиса. Но времени всё меньше.

Мир уже меняется

Глобальное потепление меняет маршруты путешественников. Жара и засухи в Турции и Южной Европе вынуждают туристов искать новые направления. А это значит — привычная карта отдыха уходит в прошлое.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

