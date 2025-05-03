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Туристы едут в Монголию за новыми впечатлениями от шаманизма

2:23
Туризм

Пока одни мечтают о магнитиках и фото у Байкала, другие возвращаются из поездки с амулетами и знаниями о древних обрядах. Эзотерический туризм в Бурятии, Тыве и Монголии набирает популярность: всё больше россиян едут туда не просто посмотреть природу, а за ощущением силы, внутреннего обновления и духовных практик.

Обряд
Фото: commons.wikimedia.org Ref: http://samgaldai.mn by Munkhbayar.B, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Обряд

Магия как часть путешествия

Местные гиды рассказывают, что туристов интересует не только шаманизм и буддизм, но и "места силы", обряды, амулеты. На таких экскурсиях путешественникам предлагают погрузиться в древние традиции и даже поучаствовать в обрядах.

"Мы стараемся передавать всё максимально аутентично", — делится гид из Тывы.

Что везут домой

Сувениры нового типа — это не просто предметы на память, а, как верят многие туристы, настоящие защитники от зла и помощники в делах.

"Я съездила в Бурятию, чтобы увидеть Байкал. Но больше всего меня впечатлила местная культура. Купила у ламы ручной амулет, и он реально помогает мне в работе", — рассказывает москвичка Маша Рябова.

Спрос рождает предложение: стали популярны мастер-классы по изготовлению амулетов, обряды для туристов и экскурсии с ритуалами.

Осторожно: не всё безобидно

Однако специалисты предупреждают: с такими вещами нельзя обращаться легкомысленно.

"Это не просто безделушки. У амулетов своя энергия. Важно понимать и уважать верования народов", — говорит этнолог Ирина Иванова.

Туристов просят не участвовать в сомнительных обрядах и не покупать предметы у подозрительных продавцов: можно нарваться на мошенников или даже навредить себе.

Между модой и традицией

Интерес к магии растёт, и власти регионов уже разрабатывают программы по развитию эзотерического туризма. При этом важно сохранить культурную самобытность.

"Мы рады интересу к нашей культуре, но нам важно сохранить традиции. Туризм должен быть уважительным и экологичным", — говорит жительница Бурятии Аяна.

Так магический туризм из экзотики превращается в устойчивую тенденцию. Главное — не забывать: за древними обрядами стоит живая культура, которую стоит беречь.

Уточнения

Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.

Шамани́зм (также шама́нство) — древнейшая религия (даже наидревнейшая), в основании которой лежит вера в общение шамана с ду́хами в состоянии транса ("камлание").

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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