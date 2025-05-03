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Туристический бум в Египте: Страна оказалась жертвой собственного успеха

1:53
Туризм

Пока другие направления только восстанавливаются после пандемии, Египет переживает настоящий наплыв гостей. За первые месяцы 2025 года турпоток вырос на четверть — и, похоже, это уже не радость, а вызов.

Египет
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Египет

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи заявил: в стране начался острый дефицит гостиничных номеров. И проблема не временная — туристов становится всё больше, а мест для их размещения просто не хватает.

"Спрос превышает предложение. Нам нужно срочно увеличивать количество отелей", — подчеркнул министр на конференции Arabian Travel Market в Дубае.

Кто заполняет Египет

Основной прирост путешественников идёт из стран Персидского залива, Саудовской Аравии, а также из Китая, Турции, Испании и России. Не отстают и туристы из Индии. Египет в десятый раз подряд признан самым популярным направлением на Ближнем Востоке и в Северной Африке — и это звание он удерживает с завидной стабильностью.

Цель — 30 миллионов туристов в год

В 2024 году страна приняла 15,7 миллиона человек — на 21% больше, чем до пандемии. А к 2030 году Египет планирует удвоить это число и дойти до 30 миллионов. Только вот для этого придётся решать проблему с инфраструктурой.

Готовьтесь к пику спроса в июле

Следующий серьёзный всплеск интереса ожидается 3 июля. В этот день откроется Гранд-музей в Гизе — масштабное мероприятие, которое обещает затмить даже "Золотой парад" мумий. К тому же власти планируют изменить сам подход к посещению Пирамид, чтобы сделать его более удобным и безопасным для туристов.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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