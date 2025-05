Этот хорватский регион удивил даже искушённых туристов

В Хорватии есть уголок, куда можно доехать за одну летнюю ночь — полуостров Истрия. Захватывающие виды, тёплое Адриатическое море, пляжи с голубыми флагами, старинные улочки и густые леса — всё это Истрия, которая давно завоевала сердца семей и тех, кто ищет уединение у воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Koppi2, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Полуостров Истрия

Почему Истрия — идеальный выбор

Регион идеально подходит для семей с детьми: спуски к морю здесь пологие, есть игровые площадки и даже аквапарки — Istralandia в Новиграде, Aquacolors в Порече и комплекс в Пуле.

Вдоль побережья простираются чистейшие пляжи, отмеченные Голубыми флагами: Амбрела в Пуле, Зелена Лагуна и Коверсада в Врсаре, городской пляж в Порече, Биека в Медулине и другие.

На фоне прозрачной воды и хвойных рощ старинные города Истрии словно сошли со страниц открыток.

Ровинь с его охристыми крышами напоминает Сен-Тропе, а Опатия получила прозвище "хорватская Ницца" благодаря аристократическому прошлому.

Что посмотреть внутри полуострова

Помимо морского побережья, Истрия предлагает нетуристические, но невероятно живописные места:

Учка — горный массив с панорамными видами на Альпы и Адриатику.

Чичария — плато с пастбищами и деревнями в карстовом ландшафте.

Долина Мирны — центр трюфельной охоты и виноделия.

Драгонджа — река, отделяющая Истрию от Словении, с дикой природой.

Пещера Баредин — с подземными озёрами и сталактитами, открыта для посещений.

Где остановиться

Раннее бронирование — залог доступного и комфортного размещения. Например, в Ровиньско Селе можно найти жильё с рейтингом "Фантастическое" менее чем за 400 евро на семью за неделю.

Апартаменты It is all about предлагают всё необходимое: кухня, обеденная зона, ванная с косметикой, Wi-Fi и терраса с видом на сад.

Уточнения

И́стрия (хорв. и словен. Istra, итал. Istria) — крупнейший полуостров в Адриатическом море. Большая его часть принадлежит Хорватии, за исключением небольшой северной части, принадлежащей Словении, и города Муджа, принадлежащего Италии.