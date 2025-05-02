Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бой с демонами: Ахмедова честно рассказала о борьбе с биполярным расстройством
Никакого волшебства: как одежда и один аксессуар делают рост на 10 см выше
Рыба вроде как полезна: пока не узнаешь, сколько ртути можно съесть за одну порцию
Джордж Клуни на пике славы: но его жене угрожают санкции США
Салон переделан — проблемы гарантированы: что нельзя менять в машине без одобрения
Сжечь лишнее без бега и зала: сколько калорий улетает за счёт обычных отжиманий
Как землетрясение навсегда изменило карту Греции — открытие поразило историков
Айсберг размером с город оторвался — и показал, кого прятала Антарктида
Не читал сценария: Вэл Килмер откровенно о том, как Бэтмен сломал его карьеру

Этот хорватский регион удивил даже искушённых туристов

2:05
Туризм

В Хорватии есть уголок, куда можно доехать за одну летнюю ночь — полуостров Истрия. Захватывающие виды, тёплое Адриатическое море, пляжи с голубыми флагами, старинные улочки и густые леса — всё это Истрия, которая давно завоевала сердца семей и тех, кто ищет уединение у воды.

Полуостров Истрия
Фото: commons.wikimedia.org by Koppi2, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Полуостров Истрия

Почему Истрия — идеальный выбор

Регион идеально подходит для семей с детьми: спуски к морю здесь пологие, есть игровые площадки и даже аквапарки — Istralandia в Новиграде, Aquacolors в Порече и комплекс в Пуле.

Вдоль побережья простираются чистейшие пляжи, отмеченные Голубыми флагами: Амбрела в Пуле, Зелена Лагуна и Коверсада в Врсаре, городской пляж в Порече, Биека в Медулине и другие.

На фоне прозрачной воды и хвойных рощ старинные города Истрии словно сошли со страниц открыток.

Ровинь с его охристыми крышами напоминает Сен-Тропе, а Опатия получила прозвище "хорватская Ницца" благодаря аристократическому прошлому.

Что посмотреть внутри полуострова

Помимо морского побережья, Истрия предлагает нетуристические, но невероятно живописные места:

  • Учка — горный массив с панорамными видами на Альпы и Адриатику.
  • Чичария — плато с пастбищами и деревнями в карстовом ландшафте.
  • Долина Мирны — центр трюфельной охоты и виноделия.
  • Драгонджа — река, отделяющая Истрию от Словении, с дикой природой.
  • Пещера Баредин — с подземными озёрами и сталактитами, открыта для посещений.

Где остановиться

Раннее бронирование — залог доступного и комфортного размещения. Например, в Ровиньско Селе можно найти жильё с рейтингом "Фантастическое" менее чем за 400 евро на семью за неделю.

Апартаменты It is all about предлагают всё необходимое: кухня, обеденная зона, ванная с косметикой, Wi-Fi и терраса с видом на сад.

Уточнения

И́стрия (хорв. и словен. Istra, итал. Istria) — крупнейший полуостров в Адриатическом море. Большая его часть принадлежит Хорватии, за исключением небольшой северной части, принадлежащей Словении, и города Муджа, принадлежащего Италии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пятки гладкие, как у младенца: летние лайфхаки по уходу за ногами
Красота и стиль
Пятки гладкие, как у младенца: летние лайфхаки по уходу за ногами Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Последние материалы
Никакого волшебства: как одежда и один аксессуар делают рост на 10 см выше
Рыба вроде как полезна: пока не узнаешь, сколько ртути можно съесть за одну порцию
Джордж Клуни на пике славы: но его жене угрожают санкции США
Салон переделан — проблемы гарантированы: что нельзя менять в машине без одобрения
Сжечь лишнее без бега и зала: сколько калорий улетает за счёт обычных отжиманий
Как землетрясение навсегда изменило карту Греции — открытие поразило историков
Айсберг размером с город оторвался — и показал, кого прятала Антарктида
Не читал сценария: Вэл Килмер откровенно о том, как Бэтмен сломал его карьеру
Доллар теряет былую мощь? Экономика США на распутье
3 минуты, которые спасают жизнь: ученые раскрыли секрет здоровья после 60
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.