Место в Италии, где поцелуи становятся судьбой

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь бывали в месте, где День святого Валентина пахнет не шоколадом, а апельсинами? В Апулии, на холмах над Адриатикой, прячется городок Вико-дель-Гаргано — один из самых романтичных уголков Италии. Сюда едут не только влюблённые, но и те, кто хочет насладиться ароматом цитрусовых рощ и неторопливой атмосферой старой Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Simone Tinella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вико-дель-Гаргано

Город любви и апельсинов

14 февраля здесь превращается в настоящий праздник.

Местные украшают улицы сердцами, разносят благословлённые лимоны и апельсины, а статую святого Валентина, покровителя любви и цитрусоводов, несут по улицам, усыпанным лепестками и лавром.

Говорят, эти фрукты приносят удачу, особенно если вы находитесь рядом с тем, кого любите.

Аллея Поцелуев

Центральная точка притяжения — Виколо-дель-Бацио, узкая улочка, где проходящие неизбежно сближаются настолько, что волей-неволей вспыхивают поцелуи.

По местному поверью, если поцеловаться именно здесь — отношения будут крепкими и долговечными. И всё это в окружении цитрусового аромата!

Где остановиться

Забудьте о глянце пятизвёздочных отелей — здесь в моде уют. Отельчики вроде Case Vacanza al Borgo Antico или Village Valle D'Oro предлагают старинные дома с душой и современным комфортом.

А если хочется ближе к морю — остановитесь в Villa Neptune или Park Hotel Villa Maria на побережье Сан-Менайо, всего в нескольких минутах от центра.

Что попробовать

Здесь умеют не только любить, но и вкусно кормить. В историческом центре рестораны вроде L'Orto Del Conte или Il Trappeto Cantina угощают блюдами из свежих овощей и рыбы.

А на побережье рестораны вроде Lido Marino il Mago радуют не только кухней, но и видом на море.

Чем заняться

Прогуляйтесь по мощёным улочкам, загляните в старый нормандский замок, церкви и музей оливкового масла.

Поблизости раскинулся национальный парк Гаргано с древним лесом Умбра. А если хочется моря — пляж Спьяджа-ди-Каленелле к вашим услугам.

Как добраться

Ближайшие аэропорты — в Бари и Фодже. Оттуда арендуйте машину и за полтора-два часа окажетесь в этом апельсиновом раю.

Уточнения

Святой Валентин (лат. Valentinus) — имя нескольких раннехристианских святых мучеников. Об их жизни практически ничего не известно, невозможно даже достоверно установить, были ли они действительно разными лицами, или речь идёт о разных житиях одного и того же святого.



Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία;) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари. В Древнем Риме область была традиционным производителем хлеба.

