Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 11 лет она послужила уроком Джону Сноу: Белла Рамзи делится секретами из-за кулис Игры престолов
Мода ушла, а вещи остались: гардеробные привычки, которые вас старят
Малина и апельсин: идеальное зимнее сочетание в банке: подробный рецепт
Барсук против дачников: как избавиться от непрошенного гостя на вашем участке легко и навсегда
Последнее слово Папы Римского: что скрывает новый фильм Скорсезе
Разлучница или жертва слухов?: беременная визажистка Галустян объяснила ситуацию с юмористом
Эта краска спасёт больницы от инфекций — и это доказано
Сибирь превращается в винную столицу: в Тюменской области массово сажают виноград
Бисквит в микроволновке: секрет, который оценят ленивые гурманы

Место в Италии, где поцелуи становятся судьбой

2:26
Туризм

Вы когда-нибудь бывали в месте, где День святого Валентина пахнет не шоколадом, а апельсинами? В Апулии, на холмах над Адриатикой, прячется городок Вико-дель-Гаргано — один из самых романтичных уголков Италии. Сюда едут не только влюблённые, но и те, кто хочет насладиться ароматом цитрусовых рощ и неторопливой атмосферой старой Италии.

Вико-дель-Гаргано
Фото: commons.wikimedia.org by Simone Tinella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вико-дель-Гаргано

Город любви и апельсинов

14 февраля здесь превращается в настоящий праздник.

Местные украшают улицы сердцами, разносят благословлённые лимоны и апельсины, а статую святого Валентина, покровителя любви и цитрусоводов, несут по улицам, усыпанным лепестками и лавром.

Говорят, эти фрукты приносят удачу, особенно если вы находитесь рядом с тем, кого любите.

Аллея Поцелуев

Центральная точка притяжения — Виколо-дель-Бацио, узкая улочка, где проходящие неизбежно сближаются настолько, что волей-неволей вспыхивают поцелуи.

По местному поверью, если поцеловаться именно здесь — отношения будут крепкими и долговечными. И всё это в окружении цитрусового аромата!

Где остановиться

Забудьте о глянце пятизвёздочных отелей — здесь в моде уют. Отельчики вроде Case Vacanza al Borgo Antico или Village Valle D'Oro предлагают старинные дома с душой и современным комфортом.

А если хочется ближе к морю — остановитесь в Villa Neptune или Park Hotel Villa Maria на побережье Сан-Менайо, всего в нескольких минутах от центра.

Что попробовать

Здесь умеют не только любить, но и вкусно кормить. В историческом центре рестораны вроде L'Orto Del Conte или Il Trappeto Cantina угощают блюдами из свежих овощей и рыбы.

А на побережье рестораны вроде Lido Marino il Mago радуют не только кухней, но и видом на море.

Чем заняться

Прогуляйтесь по мощёным улочкам, загляните в старый нормандский замок, церкви и музей оливкового масла.

Поблизости раскинулся национальный парк Гаргано с древним лесом Умбра. А если хочется моря — пляж Спьяджа-ди-Каленелле к вашим услугам.

Как добраться

Ближайшие аэропорты — в Бари и Фодже. Оттуда арендуйте машину и за полтора-два часа окажетесь в этом апельсиновом раю.

Уточнения

Святой Валентин (лат. Valentinus) — имя нескольких раннехристианских святых мучеников. Об их жизни практически ничего не известно, невозможно даже достоверно установить, были ли они действительно разными лицами, или речь идёт о разных житиях одного и того же святого.

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία;) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари. В Древнем Риме область была традиционным производителем хлеба.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Последние материалы
В 11 лет она послужила уроком Джону Сноу: Белла Рамзи делится секретами из-за кулис Игры престолов
Мода ушла, а вещи остались: гардеробные привычки, которые вас старят
Малина и апельсин: идеальное зимнее сочетание в банке: подробный рецепт
Барсук против дачников: как избавиться от непрошенного гостя на вашем участке легко и навсегда
Последнее слово Папы Римского: что скрывает новый фильм Скорсезе
Разлучница или жертва слухов?: беременная визажистка Галустян объяснила ситуацию с юмористом
Эта краска спасёт больницы от инфекций — и это доказано
Сибирь превращается в винную столицу: в Тюменской области массово сажают виноград
Место в Италии, где поцелуи становятся судьбой
Бисквит в микроволновке: секрет, который оценят ленивые гурманы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.