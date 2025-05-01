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Вкус Хорватии: отправляемся на дегустацию лучших вин и штруделей муракози

1:32
Туризм

Город Чакторня (Чаковец) является одним из очаровательных маленьких городков Хорватии.

Хорватия
Фото: commons.wikimedia.org by Kork~commonswiki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хорватия

Главной достопримечательностью города является замок Зриньи, построенный в XIII веке, с значительной реконструкцией, проведенной в 16 веке. Замок находится в музее Муракози, который представляет историю, культуру и этнографию региона.

Прогуливаясь по центру города, вы сможете найти уютную кофейню для отдыха. Также стоит посетить приходскую церковь Святого Николая и городскую площадь.

Святой Мартин-на-Мури — отличное место для отдыха и оздоровления, где расположены известные термальные ванны, современные оздоровительные центры с целебной термальной водой. Спа-комплекс предлагает несколько бассейнов, сауны и различные процедуры. Термальное лечение особенно рекомендуется при проблемах с суставами и опорно-двигательным аппаратом. Здесь также популярны велосипедные туры, пешие прогулки и гольф.

Регион также уделяет внимание культуре виноделия, благодаря холмистым районам, идеально подходящим для винограда. Вы сможете посетить местные винные погреба и попробовать известные вина, включая фурминт. Не упустите возможность попробовать местные рыбные блюда и знаменитый штрудель муракози — слоеный десерт с орехами, маком и творогом, который также является одной из самых популярных сладостей региона, пишет femina.

Уточнения

Фурминт — венгерский сорт белого винограда, используемый для изготовления белых вин, в частности токайских.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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