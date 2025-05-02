Тропический побег: водопад Пакета — ваш билет в бразильские джунгли

3:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что на севере побережья штата Сан-Паулу (Бразилия) есть водопад с природным "инфинити-бассейном" и видом на океан?

Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ водопад

Речь о водопаде Пакета (Cachoeira do Paquetá), расположенном в Ильябеле — месте, которое невозможно пропустить тем, кто любит природу, приключения и красивые кадры. Кристально чистая вода и захватывающие пейзажи делают это место идеальным сочетанием покоя, живописности и лёгкой дозы адреналина.

Что делает водопад Пакета таким особенным?

Этот водопад представляет собой каскад природных бассейнов, расположенных на разных уровнях. Самый известный из них — третий по счёту — славится своей "бесконечной" кромкой, за которой открывается панорамный вид на море и окружающую зелень. Эффект настолько завораживающий, что место легко можно принять за декорацию к открытке. Вся территория вокруг, особенно русло ручья Бешига (Ribeirão do Bexiga), изобилует другими крупными природными ваннами — идеальными для освежающего купания.

Идеальное место для любителей активного отдыха

Ильябела считается одним из лучших направлений в Бразилии для экстремального туризма. Тропа к водопаду Пакета проходит через участки девственной атлантической сельвы и привлекает поклонников треккинга и трейлраннинга круглый год. Сложный рельеф с крутыми подъёмами, густыми лесными коридорами и переправами через ручьи превращает маршрут в настоящее приключение.

Остров также служит площадкой для спортивных мероприятий — от горных марафонов до гонок на маунтинбайке. Многие туристы совмещают поход к водопаду с другими активностями на природе, включая скалолазание и раппелинг на соседних водопадах.

Как добраться до водопада?

Чтобы попасть к водопаду Пакета, нужно поехать по южной дороге острова в сторону района Рибейран, чуть дальше от Praia Grande и до Praia do Curral. В навигаторе укажите адрес: Rua Nagib Pombo, 1 — Ribeirão. По главной улице поднимайтесь до дома, у которого дорога делится на две. Двигайтесь влево и оставьте машину — оттуда начинается тропа. Она отмечена простыми деревянными табличками, сделанными местными жителями. Прогулка займёт около 40 минут и требует средней физической подготовки. Захватите удобную обувь, воду и репеллент.

Что ещё посмотреть рядом?

Помимо водопада, Ильябела порадует разнообразием природных и культурных достопримечательностей. Курорт славится пляжами с бирюзовой водой, такими как Curral и Praia Grande, а также многочисленными маршрутами в парке штата Ильябела, которые ведут к смотровым площадкам с потрясающими видами. Город также бережно хранит культурное наследие — от старинных церквей до традиционных фестивалей, проходящих в течение всего года, пишет lance.

Уточнения

Трейлраннинг (англ. trail running) — спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы кросса и горного бега.

