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Курорт грехов? Новая экскурсия шокирует пикантными тайнами французских терм Виши

1:40
Туризм

Кто бы мог подумать, что термы Виши (Франция) хранят столько пикантных тайн?

термальный источник
Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain
термальный источник

С новой экскурсией, организованной туристическим офисом, на поверхность всплывает эпоха, когда приезжие со всего мира искали здесь не только целебную воду… но и куда более чувственные удовольствия.

"В Виши приезжали якобы на лечение, — улыбается гид Алла Пикож, — но часто это всего лишь был предлог. Кто-то ходил в церковь, кто-то — в дома терпимости. А порой и туда, и туда!"

Участники экскурсии посещают улицы квартала, где когда-то процветали около пятнадцати борделей — теперь это тихие жилые дома, обитатели которых зачастую даже не догадываются о бурном прошлом своих стен.

"Эти виллы были продуманно устроены — с тремя потайными выходами, чтобы клиент мог прийти и уйти незаметно", — объясняет Маэллия Бардине, автор этой нестандартной прогулки.

За полтора часа гости следуют по следам легендарных куртизанок, чья слава гремела далеко за пределами Франции. От анекдота к пикантной подробности маршрут раскрывает и тайные места встреч — будь то в парках, будь то в казино. Некоторые истории звучат по-настоящему комично.

"Однажды марракешский паша, ищущий девушку по вызову, перепутал двери… и оказался в комнате совсем другого мужчины! — смеется гид. — В Виши таких баек — хоть отбавляй".

Хотя официально публичные дома были закрыты ещё в 1940-х годах, их дух всё ещё витает в легком воздухе термальных парков, пишет leparisien.

Уточнения

Те́рмы (лат. thermae от греч. θερμός «теплый, жаркий, горячий») — античные бани в классической Греции — при больших домах и гимнасиях; в период эллинизма ими пользовалось всё население города.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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