Всё, что делает полёт невыносимым — и как с этим борется один перевозчик

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих турбулентность — это не просто воздушные ямки, а настоящий стресс. Люди тратят часы, выбирая рейсы не только по цене и расписанию, но и по тому, насколько комфортно они смогут себя чувствовать на борту.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Специально для тревожных пассажиров платформа Bounce. com составила рейтинг авиакомпаний, учитывая отзывы с Skytrax, уровень безопасности от Airline Ratings и даже размеры кресел по данным SeatGuru.

Лидер без сюрпризов — Singapore Airlines

Сингапурский перевозчик набрал 8,94 из 10 баллов в категории "низкий уровень стресса". При этом он обошёл таких уважаемых конкурентов, как Korean Air, Cathay Pacific и Japan Airlines.

Да, у Singapore Airlines нет отдельных программ поддержки для тех, кто боится летать, как у Virgin Atlantic или British Airways, но за счёт обслуживания, комфорта и атмосферы на борту пассажиры чувствуют себя максимально спокойно.

Что особенно выделяется?

Например, ширина кресел в эконом-классе — 18,5 дюймов, что значительно превышает средние показатели и делает долгие перелёты менее утомительными.

А KrisWorld, бортовая система развлечений, предлагает фильмы, телешоу, прямые эфиры и плейлисты Spotify с медитациями.

Что действительно раздражает в полёте

По результатам опроса Bounce. com среди 2000 человек, самым раздражающим фактором оказались:

Детский плач 51,6% участников.

Шумные соседи (46,7%),

Узкие проходы (33,9%),

Чрезмерно весёлые любители алкоголя (19,7%).

Недоброжелательные стюарды тоже попали в список, но это точно не про Singapore Airlines — в 2024 году компания признана лучшей в мире по уровню сервиса по версии Skytrax.

Что делать, если не повезло с авиакомпанией?

На случай, если Singapore Airlines не входит в ваши планы, есть способ повлиять хотя бы на часть стресса — избегайте полётов в пиковые даты, выбирайте рейсы утром, и обязательно берите с собой наушники, маску и пару личных лайфхаков, которые делают перелёт проще.

Уточнения

Singapore Airlines (SGX: SIAL) — национальная авиакомпания Сингапура, образована 1 мая 1947 года. С 2000 года является членом Star Alliance. Базовым для авиакомпании является аэропорт Чанги — основной гражданский аэропорт города Сингапур.

