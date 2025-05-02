Всё, что делает полёт невыносимым — и как с этим борется один перевозчик

Для многих турбулентность — это не просто воздушные ямки, а настоящий стресс. Люди тратят часы, выбирая рейсы не только по цене и расписанию, но и по тому, насколько комфортно они смогут себя чувствовать на борту.
Специально для тревожных пассажиров платформа Bounce. com составила рейтинг авиакомпаний, учитывая отзывы с Skytrax, уровень безопасности от Airline Ratings и даже размеры кресел по данным SeatGuru.
Сингапурский перевозчик набрал 8,94 из 10 баллов в категории "низкий уровень стресса". При этом он обошёл таких уважаемых конкурентов, как Korean Air, Cathay Pacific и Japan Airlines.
Да, у Singapore Airlines нет отдельных программ поддержки для тех, кто боится летать, как у Virgin Atlantic или British Airways, но за счёт обслуживания, комфорта и атмосферы на борту пассажиры чувствуют себя максимально спокойно.
Например, ширина кресел в эконом-классе — 18,5 дюймов, что значительно превышает средние показатели и делает долгие перелёты менее утомительными.
А KrisWorld, бортовая система развлечений, предлагает фильмы, телешоу, прямые эфиры и плейлисты Spotify с медитациями.
По результатам опроса Bounce. com среди 2000 человек, самым раздражающим фактором оказались:
Недоброжелательные стюарды тоже попали в список, но это точно не про Singapore Airlines — в 2024 году компания признана лучшей в мире по уровню сервиса по версии Skytrax.
На случай, если Singapore Airlines не входит в ваши планы, есть способ повлиять хотя бы на часть стресса — избегайте полётов в пиковые даты, выбирайте рейсы утром, и обязательно берите с собой наушники, маску и пару личных лайфхаков, которые делают перелёт проще.
Singapore Airlines (SGX: SIAL) — национальная авиакомпания Сингапура, образована 1 мая 1947 года. С 2000 года является членом Star Alliance. Базовым для авиакомпании является аэропорт Чанги — основной гражданский аэропорт города Сингапур.
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