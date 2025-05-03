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Он вошёл в десятку лучших отелей в мире: почему все в восторге от St Ermin's в Лондоне?

2:17
Туризм

В Лондоне нет недостатка в отличных отелях. В Time Out список лучших мест для проживания в городе простирается до 100 вариантов, в то время как в столице также есть бесчисленное множество отелей на любой вкус или потребности, от дешёвых и бюджетных до романтических и роскошных.

Отель St Ermin's в Лондоне
Фото: commons.wikimedia.org by John K Thorne, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Отель St Ermin's в Лондоне

Поэтому неудивительно, что один из лондонских отелей был отмечен за своё качество в 2025 году на церемонии вручения наград TripAdvisor's Travellers' Choice Awards. В свом путеводителе "Лучшие из лучших отелей" TripAdvisor назвал лондонское заведение одним из 10 лучших отелей мира на данный момент. В этом году St Ermin's был назван шестым лучшим отелем на планете по версии TripAdvisor.

Награды Travellers' Choice Awards от TripAdvisor основаны на отзывах клиентов и присуждаются отелям, получившим большое количество отзывов с высокой оценкой за последние 12 месяцев. St Ermin's Hotel может похвастаться рейтингом 4,7 (из пяти) на основании почти 8 500 отзывов.

TripAdvisor описал St Ermin's как "очаровательный величественный отель, полный истории и интриг", добавив, что он удачно расположен для осмотра достопримечательностей Лондона, может похвастаться "красиво оформленными и ухоженными" номерами, а также имеет "дружелюбный и тёплый персонал".

Отель St Ermin's находится недалеко от станции Сент-Джеймс Парк и занимает часть викторианского особняка 1880-х годов. Он был преобразован в отель в 1899 году, и в наши дни он является частью коллекции отелей Marriott's Autograph.

В этом году 11 отелей Великобритании вошли в списки лучших категорий мира по версии TripAdvisor, которые варьировались от "всё включено" и "постель и завтрак" до "люкс", "небольшие и бутики" и "разрешено проживание с домашними животными". Отель The Chesterfield в Мейфэре был единственным другим лондонским отелем, попавшим в глобальный рейтинг, войдя в список "дружественных к домашним животным".

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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