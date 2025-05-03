Будапешт — город контрастов: тёмные стороны, о которых не рассказывают путеводители

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Венгрия с каждым годом становится всё более популярным направлением: сюда приезжают туристы не только из Европы, но и с других континентов. Исходя из этого, можно было бы подумать, что в этой стране всё идеально, но есть вещи, на которые опытные путешественники обращают внимание интересующихся.

Фото: flickr.com by BriYYZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание парламента Венгрии

Беспокоит ли репутация Венгрии за рубежом?

Ответ очень прост: нет. Венгрия — очень популярная и интересная страна. Её гастрономия фантастическая, цены на еду и напитки очень умеренные по сравнению со многими европейскими городами, здесь есть ночные клубы, которые открыты долгое время, а дегустация и хунгарикум — не последняя программа.

Так в чём же проблема? Какая репутация у Венгрии? Чего боятся туристы в Будапеште?

К сожалению, список на удивление длинный. Туристы рассказывают о своих впечатлениях от Будапешта в социальных сетях и на форумах, и венграм пока есть за что стыдиться из-за довольно большого количества комментариев. Долгое время жители Венгрии, возможно, думали, что их страна покончила с этим мошенничеством, но, похоже, нет: в некоторых местах с иностранцев берут больше, чем они на самом деле потребляли. Эти места в основном ограничены туристическим районом, но могут встречаться и в других местах.

К сожалению, в интернете также есть видео, на которых видно, как наркотики продаются перед популярными ночными клубами, хотя теоретически известно, что любое употребление наркотиков в Венгрии является незаконным.

Были и те, кто упоминал нехватку полицейских и низкий уровень общественной безопасности, но есть ещё кое-что, что является одним из самых распространённых страхов: что жильё представлено неправильно, описание не соответствует действительности. Также не является редкостью, что даже в удивительно высоких старых многоквартирных домах крошечная опция отсутствия лифта не указана. Кроме того, в Будапеште действует довольно много банд карманников.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная.

