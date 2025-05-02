Польский Дубай: как Ярославец стал курортом, на который едут со всей Европы

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда польский городок на Балтике начинают называть «польским Дубаем» — это уже интрига. Ярославец, некогда скромный прибрежный посёлок, за последние годы превратился в один из самых необычных курортов страны. Всё началось с масштабного проекта защиты побережья, в рамках которого был создан крупнейший искусственный пляж в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Jordan Condon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пляж Ярославец

Как всё начиналось

В 2018 году на побережье появились пять гранитных волноломов, уходящих на 180 метров в море. Строительство длилось два года, круглосуточно.

После укрепления рифа был насыпан чистейший песок, благодаря чему появился новый пляж площадью 5 гектаров. Однако сразу после завершения работ пляж был закрыт: требовалась экспертиза безопасности, действовавшая до полугода.

Чем покоряет Ярославец сегодня

Сегодня сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Мелководье у берега делает воду значительно теплее, чем на других участках Балтики.

Оборудованы зоны для отдыха, пляжного волейбола и даже фуд-зоны. В планах — построить смотровую площадку с панорамными видами на море и сосновые леса.

Что ещё посмотреть

Маяк Ярославца (1838): кирпичная башня высотой 33 м с видом на Балтику, сосновые рощи и озёра Вицко и Копань.

Набережная: улица Надморска — центр кафе, магазинов и сувенирных лавок. Здесь же — Музей янтаря.

Музей янтаря: настоящая находка. Экспозиция посвящена не только камню, но и тому, как он формировался, добывался и обрабатывался. Главный экспонат — кусок янтаря весом 3,2 кг.

Ярославец — не просто пляж. Это пример того, как проект по защите природы превратил скромный курорт в магнит для туристов, не теряя при этом своего балтийского очарования.

Уточнения

Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska) — государство в Центральной Европе. Столица — Варшава, другие крупные города — Краков, Вроцлав, Лодзь, Познань, Гданьск. Государственный язык — польский.

