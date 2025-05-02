Тропа, ром и поэзия: этот колониальный город изменит ваше отношение к отдыху

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сердце штата Рио-де-Жанейро, между горами и морем, спрятался город, где время идёт иначе. Парати — колониальная жемчужина с каменными улицами, яркой культурной жизнью и живописной природой, которая с каждым годом привлекает всё больше искателей вдохновения, вкуса и тишины.

Фото: commons.wikimedia.org by Janlight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мармарис

Искусство среди колониальных фасадов

Когда-то Парати была частью "золотого маршрута", откуда грузы отправлялись в Европу.

Сегодня её исторический центр — словно музей под открытым небом, где старинные церкви, такие как Санта-Рита и Богоматери Розария, соседствуют с галереями и мастерскими.

Здесь проходят крупные культурные события, включая литературный фестиваль FLIP, а также работают постоянные выставки и арт-пространства.

Природа и экотуризм

Окрестности города предлагают маршруты к водопадам, пустынным пляжам и смотровым площадкам. Одним из самых известных считается Тропа Золота — древняя дорога, мощённая камнем.

Для активных — каякинг по заливу, SUP, велопрогулки и трекинг по горам Серра-да-Бокайна. В пути — кадровые деревни и невероятные виды.

Вкус Парати — в деталях

Гастрономия — отдельное удовольствие. В меню — местные морепродукты, банан, маниока и авторская кухня. От простых таверн до ресторанов с наградами — здесь умеют удивлять.

Кайпиринья с историей

Местный ром (качаса) — часть культурного кода. В городе есть ремесленные аламбики, где можно узнать, как готовится напиток, и попробовать его на месте.

Круглый год — как по заказу

С тёплым климатом, уютной атмосферой и насыщенной культурной жизнью, Парати — идеальное направление и для отдыха, и для вдохновения. Здесь можно забыть о суете и вспомнить, как хорошо быть в моменте.

Уточнения

Парати́ (порт. Paraty) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. Составная часть мезорегиона Юг штата Рио-де-Жанейро. Город основан 28 февраля 1667 года.

