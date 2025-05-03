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Греция, о которой вы не знали: Мезапос шепчет легенды о пиратах, а виды пленяют навсегда!

1:16
Туризм

Скрытым сокровищем среди многих, которые вы встретите в Лаконии, особенно на историческом полуострове Мани, является Мезапос. Это маленькая приморская деревушка, о которой те, кто её открывал, говорят как о бриллианте, от которого захватывает дух, когда вы смотрите на зелёные воды и внушительные скалы, которые его окружают.

Полуостров Мани
Фото: commons.wikimedia.org by Koppi2, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Полуостров Мани

Мезапос — одно из тех мест, которые пробуждают мечты и заставляют задуматься о вечном. Именно это место использовалось в качестве логова знаменитым одноглазым пиратом Николасом Сассарисом — пиратом из Мании 18 века нашей эры, который доминировал на архипелаге и во всём Средиземноморье, чего боялись турки.

В маленькой рыбацкой деревушке нет никаких туристических объектов и инфраструктуры, в то время как немногочисленные постоянные жители в основном занимаются рыболовством. Ориентиром деревни являются пляжи с пещерами в скалах.

Если вы любите пешие прогулки, вы можете пройти по грунтовой дороге к Агия Кириаки, которая представляет собой не что иное, как дом-башню. Оттуда за 45 минут можно дойти пешком до руин франкского замка 13 века.

Уточнения

Ма́ни (греч Μάνη, также известный как Майна), также Тенарский полуостров — полуостров на территории южной Греции, представляет собой одну из трёх оконечностей более крупного полуострова Пелопоннес.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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