Бесплатно, красиво и по-настоящему: эти маршруты в Болгарии без оплаты, но с настоящими историями

Усталость от города и желание просто идти вперёд, в лес, в горы, к звёздам — всё это объединяет людей, которые выбирают не стандартный отдых, а настоящие горные прогулки.
Сегодня в Болгарии активно развиваются десятки туристических групп, где каждый может найти не только маршрут, но и компанию по духу. А иногда — даже что-то большее.
Каждый вторник — ночь приключений. С 20:00 до полуночи группы от 10 до 50 человек поднимаются на Витошу, Люлин или Плана.
Атмосфера — ламповая: кто-то приходит за ощущениями, кто-то — чтобы научиться ориентироваться в темноте и поддерживать туристические тропы.
Это не просто походы — это способ завести знакомства. Прогулки по Болгарии и даже в Греции. Участники подбираются по интересам и возрасту, события публикуются заранее в соц сетях, и любой может написать им в личку.
Самая большая группа, которая появилась в пандемию, а теперь объединяет сотни людей. Прогулки бесплатные, расходы на транспорт делятся.
Рила, Родопы, Стара-Планина — маршрут выбирается вместе, а в группе легко найти друзей, с которыми хочется идти снова.
Если хочешь начать с простого — тебе сюда. Бесплатные прогулки по горам Понор подойдут как для новичков, так и для уверенных в себе туристов.
Здесь также развивают благотворительность, а календарь мероприятий на 2025 год уже радует насыщенностью.
Идеально для тех, кто любит сложные тропы и серьёзную физическую нагрузку. Группы небольшие, маршруты технически непростые.
Открытые мероприятия включают не только походы, но и волонтёрские выезды.
Настоящие энтузиасты. Организуют бесплатные восхождения, в том числе международные, на пик Руй. 8-9 походов в год, без платы и предварительной записи. Единственное условие — действующая страховка.
Респу́блика Болга́рия (болг. Република България ) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова. Столица — София. Государственный язык — болгарский. Денежная единица — болгарский лев.
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