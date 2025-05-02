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Бразильская тайна: место, где вода пресная, ветер вечный, а отдых бесценный

1:56
Туризм

Где можно увидеть, как солнце уходит за горизонт сквозь камень? Ответ — Жерикоакоара. Этот пляж на северо-востоке Бразилии давно стал настоящей меккой для тех, кто ищет не просто море, а целый мир красоты, уюта и приключений.

Жерикоакоара
Фото: commons.wikimedia.org by Infectedmashka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жерикоакоара

Где это?

"Джери", как его ласково называют местные, — это бывшая рыбацкая деревушка в штате Сеара, ныне — часть национального парка.

Природа здесь нетронутая, пейзажи — как с открытки: мангровые заросли, дюны, лагуны с пресной водой и огромные скальные арки.

Как добраться

Путь сюда — это уже часть приключения. От Форталезы (примерно 300 км) добираются на автобусе или машине до Жижоки-ди-Жерикоакоара, а потом — на внедорожнике по дюнам.

Что делает это место особенным

Главная фишка — изоляция. Даже несмотря на развитие инфраструктуры, Жери всё ещё кажется местом вне времени. Белые дюны "перекраиваются" ветром каждый день, создавая бесконечно меняющийся пейзаж.

Что стоит увидеть:

  • Pedra Furada — легендарная арка с дырой, в которую идеально "садится" солнце на закате.
  • Дюны Заката — смотровая площадка, где каждый вечер аплодируют уходящему дню.
  • Пруд Рай (Lagoa do Paraíso) — чистейшая вода и гамаки прямо в лагуне.

Чем заняться:

Любителям активного отдыха понравятся уроки кайт- и виндсерфинга. А тем, кто приехал за умиротворением — купание в лагунах, прогулки по дюнам и бесконечные закаты.

Где остановиться

Выбор — на любой вкус: от простых хостелов до стильных бутик-отелей. Многие предлагают турпакеты с экскурсиями и активностями.

Жерикоакоара — это не просто пляж. Это место, которое хочется забрать с собой в памяти. И возвращаться.

Уточнения

Жижока-ди-Жерикуакуара (порт. Jijoca de Jericoacoara) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Сеара.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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