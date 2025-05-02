Солнце, пальмы и шёпот волн: пять райских уголков Бразилии, где $100 хватает на всё

Хотите увидеть Бразилию, не спуская все сбережения? Это возможно! В стране есть невероятные места, где можно отдыхать, наслаждаться природой и культурой — и при этом тратить меньше $100 в сутки.
Вот подборка направлений, где приключения и бюджет идут рука об руку.
Постоянный ветер, малолюдные пляжи и ощущение полного уединения. Любители кайтсерфинга и виндсерфинга здесь чувствуют себя как дома, а доступное жильё и недорогая еда делают это место идеальным для неспешного отдыха.
Горячие источники и термальные бассейны круглый год — всё это Caldas Novas. Даже в пик сезона можно найти хорошие отели и апартаменты, а аренда жилья на несколько дней с кухней помогает сэкономить на питании.
Настоящее открытие на северо-востоке страны: пляжи с прозрачной водой, естественные бассейны и прогулки во время отлива. Идеально для спокойного, но активного отпуска. Вне сезона — особенно выгодно.
Более 100 пляжей, тропы, водопады и кристально чистая вода. Здесь можно бесплатно наслаждаться природой, заниматься сноркелингом, серфингом или просто уйти в треккинг в джунглях. Хостелы и кемпинги — отличная альтернатива для экономии.
Пляжи с бирюзовой водой и богатая история. Общественный транспорт помогает перемещаться между райскими уголками вроде Арраял-д’Ажуда. Гостиницы и еда по разумным ценам, особенно вне пиковых сезонов.
Уроки кайтсерфинга в Gostoso или серфинг в Убатубе — доступные и захватывающие. А тропы, водопады и каякинг вообще не требуют затрат.
Федерати́вная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке. Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия — совпадает с русским произношением наименования страны.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.