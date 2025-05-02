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Солнце, пальмы и шёпот волн: пять райских уголков Бразилии, где $100 хватает на всё

2:17
Туризм

Хотите увидеть Бразилию, не спуская все сбережения? Это возможно! В стране есть невероятные места, где можно отдыхать, наслаждаться природой и культурой — и при этом тратить меньше $100 в сутки.

Бразилия
Фото: commons.wikimedia.org by Saaremees, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бразилия

Вот подборка направлений, где приключения и бюджет идут рука об руку.

São Miguel do Gostoso (Риу-Гранди-ду-Норти)

Постоянный ветер, малолюдные пляжи и ощущение полного уединения. Любители кайтсерфинга и виндсерфинга здесь чувствуют себя как дома, а доступное жильё и недорогая еда делают это место идеальным для неспешного отдыха.

Caldas Novas (Гояс)

Горячие источники и термальные бассейны круглый год — всё это Caldas Novas. Даже в пик сезона можно найти хорошие отели и апартаменты, а аренда жилья на несколько дней с кухней помогает сэкономить на питании.

Сан-Жозе-да-Коронья-Гранди (Пернамбуку)

Настоящее открытие на северо-востоке страны: пляжи с прозрачной водой, естественные бассейны и прогулки во время отлива. Идеально для спокойного, но активного отпуска. Вне сезона — особенно выгодно.

Убатуба (Сан-Паулу)

Более 100 пляжей, тропы, водопады и кристально чистая вода. Здесь можно бесплатно наслаждаться природой, заниматься сноркелингом, серфингом или просто уйти в треккинг в джунглях. Хостелы и кемпинги — отличная альтернатива для экономии.

Порту-Сегуру (Баия)

Пляжи с бирюзовой водой и богатая история. Общественный транспорт помогает перемещаться между райскими уголками вроде Арраял-д’Ажуда. Гостиницы и еда по разумным ценам, особенно вне пиковых сезонов.

Экстрим — для души и бюджета

Уроки кайтсерфинга в Gostoso или серфинг в Убатубе — доступные и захватывающие. А тропы, водопады и каякинг вообще не требуют затрат.

Как потратить ещё меньше

  • Останавливайтесь в хостелах или арендуйте жильё с друзьями
  • Ешьте в локальных заведениях
  • Покупайте перекусы на рынках
  • Передвигайтесь на общественном транспорте

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке. Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия — совпадает с русским произношением наименования страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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