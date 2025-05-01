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Искусство без защиты: картина за 50 миллионов пострадала от случайного касания

2:04
Туризм

Инцидент, стоящий десятков миллионов, произошёл в одном из крупнейших музеев Нидерландов — Бойманс ван Бёнингена. Маленький посетитель в процессе, казалось бы, невинной экскурсии оставил царапину на шедевре Марка Ротко стоимостью около 50 миллионов долларов.

музей искусства
Фото: commons.wikimedia.org by Netelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
музей искусства

Картина "Grey, Orange on Maroon, Well. 8" — настоящий гигант абстракции: 2,3 на 2,6 метра. На ней всего два цветных прямоугольника, но каждый штрих — часть культурного кода ХХ века. Теперь нижняя часть полотна испещрена едва заметными царапинами, которые всё же требуют вмешательства специалистов.

"Мы уже обратились к реставраторам из разных стран. Повреждение поверхностное, но работа деликатная", — подтвердили в музее.

Почему реставрация будет сложной

"Картины Ротко — капризный материал. Смесь пигментов, масел и смол делает любое вмешательство рискованным", — объяснил реставратор Джонни Хелм.

А отсутствие защитного слоя усугубляет ситуацию: даже минимальный дефект сразу бросается в глаза.

Искусство без барьеров — но с последствиями

Этот случай вновь поднимает болезненный вопрос: где проходит граница между доступностью музеев и сохранностью экспонатов?

Представители галереи подчёркивают: семьи с детьми всегда приветствуются, но "дети — непредсказуемы".

Инциденты, которые дорого обошлись

Это не первый случай с работами Ротко. В 2012 году в Лондоне вандал испортил "Black on Maroon" надписью. Реставрация заняла 18 месяцев и стоила около 200 тысяч фунтов.

Бывают и кражи — как, например, пропажа работ Франтишека Дртиколя в Праге. Общий ущерб — миллионы.

Картины как люди: ранимы, уникальны и требуют уважения. И хоть такие случаи редки, они каждый раз вызывают жаркие споры — и подсчёт убытков.

Уточнения

Марк Ро́тко (англ. Mark Rothko, имя при рождении — Ма́ркус Я́нкелевич-Бе́ндетович Ротко́вич; 25 сентября 1903, Двинск, Витебская губерния, Российская Империя, ныне Даугавпилс, Латвия — 25 февраля 1970, Нью-Йорк) — американский художник, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля.

Франтишек Дртикол (чеш. František Drtikol; 3 марта 1883, Пршибрам — 13 января 1961, Прага) — чешский фотограф, творивший с 1901 до 1935. Особенно прославился своими портретами в стиле позднего модерна, а затем использованием фрагментов кубизма и футуризма.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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