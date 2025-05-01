Роскошь с характером: этот регион называют Южной Тосканой — и вот почему

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Апулия — это не только пляжи, оливковые рощи и белоснежные города. Сегодня этот регион уверенно заявляет о себе как новый центр элитной недвижимости в Италии. Здесь старинное очарование сочетается с современной роскошью, а инвестиционная привлекательность стремительно растет.

Фото: commons.wikimedia.org by Molly Dasca, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ виллы со спа

Регион, который удивляет

Апулия, долго остававшаяся в тени Тосканы и Амальфитанского побережья, стремительно трансформируется.

Отличная инфраструктура, доступность и цены, существенно ниже, чем в других элитных зонах Италии, делают её идеальным выбором для второго дома или нового образа жизни.

Эстетика, вкус и тишина

От Валле-д'Итрия до побережья Ионического моря — регион изобилует трюлли, винодельнями, средневековыми городами и пейзажами, которые невозможно забыть. Лечче, часто называемый "Южной Флоренцией", Альберобелло с его Трулли — здесь прошлое живёт в гармонии с будущим.

Современная роскошь в исторических стенах

Богатые покупатели ищут простор, стиль и уединение. Апулия отвечает этим запросам: отреставрированные фермерские дома с бассейнами, просторные виллы с морским видом и роскошные поместья — всё это доступно за сумму, вдвое меньшую, чем в Тоскане.

Примеры на рынке:

Усадьба с 13 спальнями и двумя бассейнами между Остуни и Челье Мессапика — 6,3 млн евро.

Историческая ферма XIX века в Полиньяно-а-Маре с садами и СПА — 6 млн евро.

Вилла с часовней и оранжереей рядом с Альберобелло — 3,99 млн евро.

Панорамная вилла с инфинити-бассейном в Сельва-ди-Фазано — 1,75 млн евро.

Уютная вилла рядом с Остуни с двумя люксами и террасой — 1,7 млн евро.

Будущее — за Апулией

Рост интереса к удалённой работе, проекты по улучшению инфраструктуры и уникальный образ жизни делают регион всё более притягательным.

Апулия — это не просто тренд, это следующая большая звезда элитной Европы.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία; итал. Puglia) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари, самая восточная область Италии: мыс Отранто близ города Отранто на полуострове Салентина находится примерно в 80 км от берегов Албании — это самая восточная точка страны.

