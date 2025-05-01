Белый балкон Кампании: открытие в самом сердце Италии

Когда речь заходит о Кампании, сразу вспоминаются Неаполь, Амальфитанское побережье, острова. Но у этого региона есть другая сторона — тихая, зелёная, настоящая. Добро пожаловать в Ирпинию.
Провинция Авеллино, граничащая с Апулией и Базиликатой, — это территория, где природа правит бал, а деревни выглядят словно застопоренные во времени.
Здесь — гармония, уединение и искренность. Среди таких мест — Бонито, родина Сальваторе Феррагамо, и Зунголи, где фасады домов превращаются в фрески.
На высоте 900 метров, в 35 км от Авеллино, спрятался Нуско — деревня, где, кажется, воздух чище, тишина громче, а душа отдыхает. Её прозвали «балконом Ирпинии» — и неспроста: виды отсюда открываются поразительные.
Исторический центр Нуско отлично сохранился: узкие улочки, белёные дома, величественные особняки с садами, архитектура в духе прошлого. Гулять здесь — значит путешествовать сквозь века.
Еда в Нуско — не просто вкус, а настоящая история региона. Попробуйте бакалу purtucaregna (треска по-местному), домашнюю пасту и традиционные сладости — struffoli и pastiera.
Отсюда вы увидите потухший вулкан Стервятник, горы Матезе и кампанийские Апеннины. Каждая тропа — сюрприз, каждый маршрут — открытие.
Нуско — это не просто деревня. Это лекарство от шума, перегрузки и спешки. Сюда приезжают не за достопримечательностями — за дыханием жизни.
Кампа́ния (итал и неап. Campania) — административная область в Южной Италии. Столица — город Неаполь. На территории Кампании находится действующий вулкан Везувий, а также потенциально опасные Флегрейские поля.
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