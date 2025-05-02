Один из самых красивых городов Европы оказался незаслуженно забыт

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Помните фильм "Залечь на дно в Брюгге"? Вышел в 2008 году, оставил неизгладимое впечатление, но признания так и не получил по заслугам. Мартин Макдонах, Колин Фаррелл, Брендан Глисон - это была особенная магия. А ведь Брюгге в этом фильме — полноценный герой. И он до сих пор такой: тихий, мистический, атмосферный.

Фото: commons.wikimedia.org by Neoabacus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Брюгге, Бельгия

История с продолжением

Когда-то Брюгге был сердцем западной Фландрии — торговым и культурным гигантом с XII по XV век. Затем отошел в тень, потеряв значимость и почти опустев. Город словно впал в спячку, пока в XX веке не понял, что сидит на золоте. Туризм стал его новой жизнью.

Сегодня сюда приезжает более 8 миллионов человек в год, при населении всего 120 тысяч. И не зря: старый центр, включённый в список ЮНЕСКО, — это один из лучших примеров средневековой архитектуры в Европе.

Не Диснейленд!

Но есть нюанс. Как отметил мэр города Дирк Де Фау, "мы не хотим стать Диснейлендом". Туристы слишком часто просто пробегают основные точки и уезжают в Брюссель или Антверпен. А ведь Брюгге требует времени — хотя бы пару дней, чтобы почувствовать его глубину.

Брюгге ночью — совсем другой

Многие сцены из In Bruges снимались в вечернее время, и это неспроста. Город после заката становится другим: тишина, отражения фонарей в каналах, романтика.

Погулять по мостовым, заглянуть в готические и барочные уголки, поужинать в уютных кафе или звёздных ресторанах — каждый найдёт свой ритм. А если вы с любимым человеком — обязательно целуйтесь на мосту влюблённых у озера Minnewater. Говорят, это к вечной любви.

Вкусные соблазны

На диете? Тогда держитесь крепче. Бельгия — это вафли, мидии, шоколад, картошка фри, и всё это на каждом шагу. И да, местное пиво — это отдельная глава: богатое, разнообразное, незабываемое.

Как добраться

Из аэропорта Брюсселя — всего час на поезде и вы уже в сказке. При этом билеты в межсезонье можно найти за 100 евро туда-обратно. А отели и Airbnb вполне доступны.

Уточнения

Короле́вство Бе́льгия, (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы. Столица — Брюссель. Официальные языки: нидерландский, французский и немецкий. Денежная единица — евро.

