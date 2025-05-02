Самое красивое рядом: эти три деревни рядом с Парижем будто сошли с открытки

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На севере Франции выдалась настоящая майская сказка: солнце, летняя жара и выходной мост — идеальное время, чтобы сбежать из столицы. Всего пара часов от Парижа — и вы в одном из уголков, отмеченных престижной табличкой "Самые красивые деревни Франции".

Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревни Франции

Герберой — деревня роз и террасных садов

Если вы готовы к небольшому объезду, вас ждет Герберой — жемчужина Пикардии в 103 км от Парижа. Эта деревня — как живая открытка: узкие мощёные улочки, фахверковые домики нежно-розовых оттенков и цветы, цветы, цветы.

Местные легенды живы здесь на каждом шагу. Например, художник Анри Ле Сиданер создал знаменитые террасные сады, которые частично открыты для публики — уточняйте даты у туристического бюро.

Обязательно поднимитесь на руины старых крепостных валов: оттуда открывается потрясающий вид на окрестные поля, особенно в лучах заката.

Что попробовать: деревенские пироги с сезонными овощами и редкий розовый сидр с лепестками роз.

Лион-ла-Форе — деревня в сердце букового леса

На 99 километре от Парижа, среди одного из крупнейших буковых массивов Европы, раскинулась Лион-ла-Форе. Центр деревни украшает деревянная крытая галерея XVIII века, где по пятницам проходит аутентичный рынок с сырами, сидром и сезонными деликатесами.

Здесь жил и творил Морис Равель, а ещё - художники, чьи мастерские можно посетить.

Для прогулки идеально подойдёт размеченный 7-километровый маршрут по лесу: весной дорожки утопают в цветах, а с деревьев разносится птичье пение.

Спортсменам понравятся местные трассы для маунтинбайка.

Ла-Рош-Гийон — замок в скале и геометрия огородов

Самая близкая к столице — всего в 75 км — деревня Ла-Рош-Гийон будто вырезана из меловой скалы. Над ней возвышается замок, сочетающий в себе готику, Ренессанс и… пещеры!

Обязательно загляните в огород, созданный по планам XVIII века: строгая симметрия грядок, старинные сорта овощей и аккуратные ряды яблонь превращают сад в живую формулу.

Смотровая площадка открывает вид на долину Сены — идеальное завершение экскурсии.

Уточнения

Анри Эжен Огюстен Ле Сиданэ (фр. Henri Eugène Augustin Le Sidaner; 7 августа 1862, Порт-Луи, Маврикий — 16 июля 1939, Париж) — французский художник, работавший в различных художественных направлениях (импрессионизм, символизм и др.).



Жозе́ф Мори́с Раве́ль (фр. Joseph Maurice Ravel; 7 марта 1875[…], Сибур[…] — 28 декабря 1937[…], XVI округ Парижа) — французский композитор и дирижёр. Вошёл в историю как один из ведущих представителей музыкального импрессионизма.

