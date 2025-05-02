Греция, которую вы не знаете: два древних монастыря, затерянных в ущелье, способны изменить ваше восприятие истории

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В ущелье реки Лусиос в горной Аркадии находятся два исторических монастыря с великолепными видами. Монастырь Философу и монастырь Продромос предлагают поистине уникальное зрелище и внушают благоговейный трепет посетителям.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Klementschitz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Монастырь Философу

Одной из самых важных достопримечательностей Аркадии является ущелье реки Лусиос, одно из самых красивых ущелий в Греции в районе редкой природной красоты. Ущелье полно монастырей, высеченных на скалах, церквей и скитов. Не случайно эту местность называют «горой Афон» на Пелопоннесе. По обе стороны ущелья находятся монастырь Философу и монастырь Продромос, два исторических монастыря, которые предлагают абсолютное спокойствие и великолепные виды.

Исторические монастыри над ущельем Лусиос

Между Стемницей и Димицаной в ущелье Лусиос находится исторический монастырь Тимиос Продромос, буквально заклиненный, почти висящий на высокой и вертикальной скале. Это один из самых больших и красивых монастырей на Пелопоннесе. Доступ к монастырю Продромос требует прогулки по ущелью Лусиос, поэтому рекомендуется надеть соответствующую обувь. Чтобы добраться туда, в нескольких километрах от Стемницы, когда вы едете из Димицаны, вы повернёте к указателю, надпись на котором гласит о монастыре Продромос. Следующий пункт – это стоянка, от которой начинается тропа, пересекающая ущелье Лусиос.

Считается, что монастырь был построен в 16 веке, но с 12 века в этом районе процветало множество скитов. Замаскированный на склоне ущелья, в 1821 году он был базой для атаманов Революции. С балкона монастыря открывается обширный вид на дикую красоту ущелья.

По тропинке, которая спускается к Лусиосу и пересекает ущелье, можно добраться до монастыря Философу. В том месте, где русло сужается, есть небольшой мостик, который переходит на противоположный берег. Монастырь Философу состоит из двух монастырских комплексов, одного старого и одного нового, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга.

Старый монастырь Философу является одним из старейших монастырей в Греции, его корни восходят к 963 году нашей эры. Это один из старейших византийских памятников в Греции, который был построен внутри пещеры. Сегодня сохранилась только одна часовня в византийском стиле с замечательными фресками.

Рядом с руинами старого монастыря (соединённых тропинкой) находится Новый монастырь Философу, существование которого восходит к 1691 году. Он является пристройкой к монастырю Тимиос Продромос, в нём живут и трудятся монахи-мужчины. С 1955 года он был классифицирован как памятник архитектуры.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, МФА: [pɛlɔˈpɔnisɔs], Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

