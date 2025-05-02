Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленскому дали жесткий урок: Севастополь ответил на удары ВСУ
Трамп задумал переворот в Белом доме: имя нового игрока вас шокирует
Ешь как долгожитель: вкусный способ держать холестерин в узде
Крах оппозиции в Германии: как власти ФРГ травят неугодную партию
Ад для ВСУ: ВС РФ ликвидировали логово дроноводов
Щепотка, которая продлевает молодость: почти у всех есть, но никто не использует правильно
Германия на пороге переворота: власти нанесут удар по оппозиции
Гибель начинается с порошка: три действия, которые уничтожают машинку за год
Бюджетный апокалипсис в США: деньги просто испарятся — что дальше

Греция, которую вы не знаете: два древних монастыря, затерянных в ущелье, способны изменить ваше восприятие истории

3:07
Туризм

В ущелье реки Лусиос в горной Аркадии находятся два исторических монастыря с великолепными видами. Монастырь Философу и монастырь Продромос предлагают поистине уникальное зрелище и внушают благоговейный трепет посетителям.

Монастырь Философу
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Klementschitz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Монастырь Философу

Одной из самых важных достопримечательностей Аркадии является ущелье реки Лусиос, одно из самых красивых ущелий в Греции в районе редкой природной красоты. Ущелье полно монастырей, высеченных на скалах, церквей и скитов. Не случайно эту местность называют «горой Афон» на Пелопоннесе. По обе стороны ущелья находятся монастырь Философу и монастырь Продромос, два исторических монастыря, которые предлагают абсолютное спокойствие и великолепные виды.

Исторические монастыри над ущельем Лусиос

Между Стемницей и Димицаной в ущелье Лусиос находится исторический монастырь Тимиос Продромос, буквально заклиненный, почти висящий на высокой и вертикальной скале. Это один из самых больших и красивых монастырей на Пелопоннесе. Доступ к монастырю Продромос требует прогулки по ущелью Лусиос, поэтому рекомендуется надеть соответствующую обувь. Чтобы добраться туда, в нескольких километрах от Стемницы, когда вы едете из Димицаны, вы повернёте к указателю, надпись на котором гласит о монастыре Продромос. Следующий пункт – это стоянка, от которой начинается тропа, пересекающая ущелье Лусиос.

Считается, что монастырь был построен в 16 веке, но с 12 века в этом районе процветало множество скитов. Замаскированный на склоне ущелья, в 1821 году он был базой для атаманов Революции. С балкона монастыря открывается обширный вид на дикую красоту ущелья.

По тропинке, которая спускается к Лусиосу и пересекает ущелье, можно добраться до монастыря Философу. В том месте, где русло сужается, есть небольшой мостик, который переходит на противоположный берег. Монастырь Философу состоит из двух монастырских комплексов, одного старого и одного нового, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга.

Старый монастырь Философу является одним из старейших монастырей в Греции, его корни восходят к 963 году нашей эры. Это один из старейших византийских памятников в Греции, который был построен внутри пещеры. Сегодня сохранилась только одна часовня в византийском стиле с замечательными фресками.

Рядом с руинами старого монастыря (соединённых тропинкой) находится Новый монастырь Философу, существование которого восходит к 1691 году. Он является пристройкой к монастырю Тимиос Продромос, в нём живут и трудятся монахи-мужчины. С 1955 года он был классифицирован как памятник архитектуры.

Уточнения

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, МФА: [pɛlɔˈpɔnisɔs], Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Последние материалы
Ад для ВСУ: ВС РФ ликвидировали логово дроноводов
Щепотка, которая продлевает молодость: почти у всех есть, но никто не использует правильно
Германия на пороге переворота: власти нанесут удар по оппозиции
Гибель начинается с порошка: три действия, которые уничтожают машинку за год
Бюджетный апокалипсис в США: деньги просто испарятся — что дальше
Индия и Пакистан на грани войны: Евросоюз сделал неожиданное заявление
В самом центре инвестиций: кобальт, кофе и золото демонстрируют положительную динамику
Шик на автопилоте: как выглядеть соблазнительно, даже когда не стараешься
Рютте раскрыл план выживания НАТО: Европа дрогнет от суммы
Хочется сад как в журнале, а получается как у бабушки: 7 деталей, которые всё рушат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.