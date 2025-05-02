Замок, церкви и особняки Каритайны: путешествие во времени — раскройте тайны греческого Толедо

4:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете место, которое сочетает в себе историю, романтическую атмосферу и непревзойдённые виды, Каритайна, "Толедо Греции", ждёт вас, чтобы познакомиться с ней и заблудиться на её мощеных улочках с впечатляющим замком, множеством особняков и византийских церквей, которые выглядят так, как будто вы перенеслись в другую эпоху. Путешествие, которое заставит вас почувствовать себя главным героем сказки!

Фото: commons.wikimedia.org by Costas78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каритайна

Каритайна находится всего в 2,5 часах езды от Афин, но сумела сохранить свой первоначальный дух неизменным, с прекрасными двух- и трёхэтажными особняками и видами, которые лишат вас дара речи на равнине Мегаполиса. Некоторые называют Каритайну "Толедо Греции" — возможно, из-за впечатляющего замка 13 века, построенного франком Гуго де Брижье с использованием камней из руин древнего Бренти.

Жители окрестных деревень несли тысячи камней, чтобы быстро построить замок, из-за страха перед славянами. Замок имеет длину более 110 метров и ширину 40 метров в самом широком месте, а стены достигают 6-7 метров в высоту и 1-2 метра в толщину. В 1320 году он перешёл в руки Андроника Палеолога и стал византийским, прежде чем пал под натиском турок в 1459 году. Здесь в 1821 году Теодорос Колокотронис осадил турок, а затем сделал Каритайну своей базой.

Почему Каритайна — это "Толедо Греции"

Чтобы добраться до замка, вы подниметесь через сотню ступеней, проходя мимо Девы Марии в замке. Колокотронис построил его для проживания в годы революции, когда он отремонтировал замок за свой счёт. В замке до сих пор сохранился зал с множеством окон, где, вероятно, собирались рыцари. Оттуда вы увидите волшебный вид: ущелья, гору Ликайос, равнину Мегаполиса и, конечно же, саму Каритайну.

Каритайна заслужила прозвище "Толедо" благодаря своей атмосфере: огромные особняки и множество церквей создают неповторимый образ. Махалады очаруют вас отреставрированными домами аркадской архитектуры 18 и 19 веков. Среди них выделяются три легендарных замковых дома: Манцуранис в замке, Левентайна и Кунтанис в задней махале. Дома Каритайны вытянутые, прямоугольные, обращённые к солнцу, с маленькими окнами.

Не думайте, что на этом всё: в Каритайне также много византийских церквей. Если у вас есть время, стоит зайти в Евангелистрию, которая была построена в 1867 году и хранит позолоченную Эпитафию из Одессы и серебряное Евангелие, подписанное Колокотронисом! Вы также пройдете мимо Zoodochos Pigi, построенного в 16 веке на месте более старой церкви 14 века, с колокольней, которая считается одной из самых важных в Греции. И, конечно же, Агиос Николаос, византийская церковь 13-14 века, со старыми житиями критских агиографов и светом только от свечей… Если вы окажетесь там 6 декабря, знайте, что служба начинается поздно ночью и заканчивается до рассвета — традиция времён турецкой оккупации.

Ваша прогулка по деревне подарит вам уникальные панорамы долин Алфейос и Лусиос. Поднимитесь на верхнюю махалу и часовню Ай Лиас, чтобы насладиться всей Каритайной и полюбоваться замком греческого Толедо!

Что касается стоимости, то на май вы сможете довольно легко найти ухоженный номер в гостевом доме недалеко от центра Каритайны с ценами примерно от 90 евро за ночь.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

