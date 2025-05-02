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Замок Регек: камни молчат, но стены помнят — тайны венгерской твердыни

1:13
Туризм

Одни из наших самых известных руин замка находятся в центральной части Земпленских гор, недалеко от границы Регеца и Могерошки. Историю укрепления, которое было построено на высоте около 640 метров, можно проследить вплоть до рубежа 13 и 14 веков, замок несколько раз переходил из рук в руки в средние века, и в своё время он также принадлежал семье Шаполяй.

Руины замка Регек
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руины замка Регек

В 1635 году его приобрёл будущий палатин Миклош Эстерхази, но в 1644 году Дьёрдь Ракоци I, князь Трансильвании, осадил замок. Из-за роли замка в поддержке куруцких войск Имре Тёкёли имперцы в конце концов оккупировали его, а затем уничтожили в 1686 году.

На этом военное значение замка Регек закончилось, и многие его камни были увезены в более поздние времена. Реставрационные работы и археологические раскопки начались только в 1990-х годах, но с тех пор руины и их центр для посетителей стали приоритетным туристическим направлением в Венгрии.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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