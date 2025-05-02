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Сицилийское чудо: пляж Сан-Вито-Ло-Капо получил мировое признание — в чём секрет?

4:01
Туризм

Сицилийский пляж входит в число 100 самых красивых пляжей мира. Здесь кристально чистая вода, мягкий и тёплый песок. Береговая линия полна купальных заведений и пляжей, но не только. Для любителей релакса также нет недостатка в бухтах, где царит тишина и спокойствие. Среди самых красивых морских курортов всех времён и народов может быть только он: Сан-Вито-Ло-Капо.

Пляж Сан-Вито-Ло-Капо
Фото: commons.wikimedia.org by Lost passenger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж Сан-Вито-Ло-Капо

Летнее направление, не имеющее соперников в рейтинге, одно из самых любимых сицилийцами и желанное для туристов со всего мира. Новое признание присвоено бренду Corona (исторический бренд пива), который по случаю своего 100-летнего юбилея составил список 100 самых красивых пляжей мира. Среди них пляж Сан-Вито-Ло-Капо.

Чтобы наилучшим образом почтить столетие, бренд создал "Corona Beach 100": эксклюзивную подборку и интерактивный путеводитель по самым знаковым пляжам мира, которые лучше всего представляют платформу Corona "This is Living".

От скрытых бухт и легендарных береговых линий до самых отдалённых райских уголков, эти пляжи не просто места назначения: это места, куда на протяжении веков люди отправлялись, чтобы отключиться от мира и воссоединиться с природой.

Среди них Сан-Вито Ло Капо: уникальное место, полное очарования и природных элементов, которые делают его одним из самых запоминающихся в мире.

В топ-100, помимо Сицилии, входят ещё три итальянских пляжа: Байя-Верде (Галлиполи — Лечче) в Апулии, Ла Пелоза (Стинтино — SS) и Кала Домарта (Буггерру — Сульчис Иглесьенте) на Сардинии.

Чтобы создать этот уникальный путеводитель, Corona собрала группу экспертов по пляжному отдыху, состоящую из океанографов, сёрферов, фридайверов и других специалистов по природе, которые оценивали сотни пляжей по всему миру, следуя эксклюзивным и строгим критериям.

Каждый пляж в "Corona Beach 100" получил особое признание: Sun Award — то есть с рейтингом от одного до трёх "солнц" — присуждается на основе трёх ключевых элементов, которые отражают истинный дух This is Living: Пляжная культура, Связь с природой и Живописная красота.

Для Сан-Вито-Ло-Капо это уже второе признание менее чем за месяц. Рейтинг туристического портала Vamonos-Vacanze.it признал его одним из самых гостеприимных направлений в Италии.

Известный как немногие другие, морской курорт между Трапани и Палермо — это, безусловно, одно из самых красивых мест на западной Сицилии: идеальное сочетание тепла и красоты, которое делает пребывание идеальным для восстановления тела и разума.

Это симфония культуры, вкусов и гостеприимства. Каждая поездка на Сицилию становится погружением в чувства, а человеческое тепло сицилийцев делает пребывание незабываемым.

Сан-Вито-Ло-Капо славится своим пляжем и экзотической атмосферой, в том числе благодаря своему знаменитому "Cous Cous Fest" — международному фестивалю средиземноморской кухни и винной культуры, который проводится каждый год в последнюю неделю сентября.

Те, кто приезжает впервые, не могут не быть очарованы красотой залива в провинции Трапани. Кристально чистое Карибское море с тысячей оттенков синего делает пляж Сан-Вито-Ло-Капо одним из самых рекомендуемых и известных туристических направлений.

На всей набережной расположены платные купальные заведения, пабы и атмосферные рестораны, подходящие для летних дней. Пейзаж окружён внушительным Монте-Монако на востоке и Пьяной дель Эгитарсо и маяком на западе.

Уточнения

Сан-Вито-Ло-Капо (итал. San Vito Lo Capo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Трапани.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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