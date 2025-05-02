Когда начнётся купальный сезон в этом году? Погода на Черном море в мае не радует

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы планировали открытие купального сезона на майских праздниках, придётся подождать. Чёрное море пока не готово принимать отдыхающих — температура воздуха не радует, а вода и подавно.

Фото: Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черное море

Причина задержки — холодная весна. Об этом сообщил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео", в беседе с НСН. По его словам, погодные условия на побережье Черного моря в майские праздники будут нестабильными.

До 10 мая температура воздуха будет держаться на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Даже при ярком солнце обогрева этого окажется недостаточно для комфортного отдыха у моря, не говоря уже о купании.

"Это относится как к Крымскому полуострову, так и к Кавказскому побережью. Лишь в конце мая — начале июня, и то, это для отважных", — отметил Шувалов.

Серьёзное потепление синоптики обещают лишь к июню. Так что тем, кто планировал открыть сезон в начале мая, остаётся либо отменить поездку, либо ограничиться прогулками вдоль побережья.

Если в предыдущие годы теплолюбивые туристы начинали купаться уже в мае, то в этом — только самые смелые рискнут окунуться раньше лета. Официальное же открытие сезона с высокой вероятностью будет сдвинуто ближе к его календарному началу.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.



О́тдых — процесс возвращения системы в балансное состояние; состояние покоя, либо времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма (рекреация); время, свободное от работы.

