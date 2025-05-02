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Пляжи, цены, "всё включено" — Аэропорт Сухума заработал: как изменится путь к абхазским курортам

2:50
Туризм

Впервые за более чем 30 лет в столице Абхазии снова заработал аэропорт. Уже с 1 мая начались регулярные рейсы, и это может заметно изменить логистику путешествий в республику.

Сухум
Фото: https://web.archive.org/web/20161014063442/http://www.panoramio.com/photo/29152625 by Gluuuum, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сухум

Прямые рейсы в Сухум: быстро, но не всем выгодно

До аэропорта из центра города — всего 18 километров. Первый пробный рейс из Москвы прилетел сюда ещё в феврале. Сейчас авиакомпания "ЮВТ-Аэро" начала регулярные перелёты, а с 6 мая к ней присоединится "Икар" (Nordwind) с рейсами из Нижнего Новгорода.

Время в пути — около четырёх часов. Цена — от 14,7 тыс. рублей из Москвы и от 9,4 тыс. из регионов. При этом Сочи по-прежнему остаётся более бюджетной точкой входа в регион.

Кому действительно нужен аэропорт

Новая воздушная гавань прежде всего упростит дорогу тем, кто отдыхает в центральной части Абхазии. А вот для поездки в Гагру — самого северного курорта — удобнее по-прежнему добираться через Сочи.

Кроме того, многие туристы уже заранее купили туры и билеты — маршрут через Сухум не стал массовым выбором, отмечают туроператоры.

Отдых в Абхазии дешевеет

Да. Гудаута — самый доступный курорт: от 27 тысяч рублей в неделю на троих с питанием. В Сухуме и Гагре — чуть дороже. А вот Новый Афон и Пицунда обойдутся от 57 тысяч и выше, но и природа там поистине уникальна.

Средняя стоимость ночи в апартаментах летом — около 6,2 тыс. рублей. Это примерно как в Краснодарском крае и значительно ниже, чем в Турции.

All inclusive становится нормой

Популярность набирает и формат "всё включено". В Гагре теперь такие туры предлагают крупные отели "Нарт", "Изумруд", а также Wellness Park Hotel. В Гудауте — это гостиница "Апсны".

Цены — от 86,5 тыс. рублей за неделю на семью из трёх человек. В пакет входит полноценное питание, напитки, анимация и бассейн — и всё это примерно на 20% дешевле, чем в Сочи.

Спрос растёт — особенно после отмены ограничений

"Сейчас каждая десятая заявка на отдых за границей — в Абхазию", — подчёркивают в сервисе "Островок".

По словам представителей турбизнеса, интерес к Абхазии после выборов и снятия рекомендаций МИДа стабильно растёт. К маю бронирования увеличились на 5%. А открытие аэропорта добавило ещё 10% к турпотоку — особенно к таким направлениям, как Лдзаа, Пицунда и Гудаута.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Суху́ми (абх. Аҟәа, /а́куа/, груз. სოხუმი, /соху́ми/), или Суху́м (также иногда А́куа или Соху́ми), — крупнейший в Абхазии город.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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