Здесь торгуют, как в XIV веке: 4 города, где можно почувствовать себя в эпохе Тюдоров

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в часе-полутора езды от Бирмингема — настоящие жемчужины старой Англии. Эти города не просто сохранили историческую архитектуру и уютную атмосферу, но и до сих пор хранят дух старинных торговых ярмарок, которые когда-то были центром жизни.

Фото: unsplash.com by Роман Крафт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бирмингем, рыночные города

Если вы ищете идеальное место для неспешной прогулки у воды, чашки чая в кафе с вековой историей или знакомства с архитектурой средневековья — вот четыре города, которые стоит посетить.

1. Бьюдли, Вустершир

Этот георгианский городок на берегу реки Северн называют "вратами в Уайр-Форест" — самый крупный природный лесной массив в Британии.

Официальный рынок здесь появился ещё в 1376 году, хотя первые упоминания о поселении относятся к 1086 году. Добраться до Бьюдли можно всего за час, а на месте вас ждут антикварные лавки, старинные мосты и аромат свежеиспечённого хлеба в семейных пекарнях.

2. Стоурбридж, Дадли

Меньше чем за 40 минут от Бирмингема — и вы в городе, история которого начиналась ещё во времена Римской империи.

Он прошёл путь от средневековой торговли до центра стекольного ремесла. Помимо рынка, обязательны к посещению стекольные мастерские и Хагли-Холл — роскошное поместье с садами, в которых можно забыть о городской суете.

3. Тенбери Уэллс, Вустершир

На северо-западе холмов Малверн спрятался город, которому король Генрих III в 1249 году лично выдал право на еженедельный рынок.

Город пропитан духом англосаксонской эпохи и отлично подходит для уединённого отдыха: прогулки по холмам, органические фермы, лавки с местным сыром и медом.

4. Стаффорд, Стаффордшир

Согласно легенде, город основал принц Мерсии Бертелин около 700 года. Позже он стал важнейшим центром торговли в Средние века.

Сегодня здесь можно увидеть замок Стаффорд, уютные улочки с фахверковыми домами и набережную, которая приглашает к неспешной прогулке в любую погоду.

Эти города — словно порталы в прошлое, где каждый камень мостовой и каждая вывеска рассказывают свою историю. И самое приятное — они ближе, чем кажется, и доступны даже на общественном транспорте.

Уточнения

Би́рмингем (англ. Birmingham) — второй по населению город Великобритании, центр Средней Англии, выделенный в отдельный район со статусом «сити», в центре церемониального и метрополитенского графства Уэст-Мидлендс. Первое упоминание о поселении на месте Бирмингема относится к 1166 году. С XIII века город получил известность своими ярмарками.



Дом Тюдо́ров — королевский дом по преимуществу валлийского происхождения, занимавший английский престол, монархи династии Тюдоров правили королевством Англия и его владениями, включая родовой Уэльс и Ирландию (позднее королевство Ирландия) в течение 118 лет

