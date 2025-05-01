Тайны плато Гиза: что не так с самыми известными пирамидами

Один из главных туристических символов мира — плато Гизы с его знаменитыми пирамидами — готовится к масштабным изменениям. Несмотря на миллионы туристов ежегодно, посетители всё чаще жалуются на хаос, назойливых торговцев и жестокое обращение с животными.
Чтобы изменить ситуацию, Египет запускает реконструкцию на сумму 51 миллион долларов, которую реализует компания Orascom Pyramids Entertainment Services.
Проект включает в себя запуск 45 электрических автобусов, которые будут курсировать по территории каждые пять минут. Кроме того:
Возможно что малый бизнес, который откажется переезжать в специально отведённую зону, может столкнуться с санкциями.
"Благополучие общества и сохранение этого сокровища гораздо важнее, чем удовлетворение интересов 2000 человек, которые годами наносили вред стране", — подчеркнул предприниматель Нагиб Савирис, владелец Orascom Investment Holding.
Одной из самых острых проблем остаётся жестокое обращение с лошадьми и верблюдами, на которых туристов катают по плато.
Организация PETA опубликовала материалы расследования, где задокументированы многочисленные случаи издевательств.
"PETA задокументировала избиение, пинки, порку и морение голодом лошадей и верблюдов у пирамид. Животных буквально загоняют до смерти, а затем выбрасывают, как мусор, за ворота", — заявилвице-президент PETA в Азии, Джейсон Бейкер.
"Пирамиды Гизы должны символизировать красоту и историю Египта, а не бесконтрольное жестокое обращение с животными. Правительство Египта должно принять меры, чтобы убрать этих страдающих животных из Гизы", — добавил Бейкер.
Несмотря на огромную туристическую привлекательность, на плато Гизы годами царил беспорядок: отсутствовала централизованная логистика, нарушался этический подход к животным, а инфраструктура не выдерживала наплыва людей.
Предстоящая модернизация обещает не только улучшить впечатления путешественников, но и решить давние проблемы.
Еги́петские пирами́ды - древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте. Самые известные пирамиды находятся на окраине Каира в Гизе, три из которых до сих пор являются одними из крупнейших сооружений, когда-либо построенных человеком, и являются единственными сохранившимися до наших дней строениями, входящими в "старые Семь чудес света".
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