Тайны плато Гиза: что не так с самыми известными пирамидами

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из главных туристических символов мира — плато Гизы с его знаменитыми пирамидами — готовится к масштабным изменениям. Несмотря на миллионы туристов ежегодно, посетители всё чаще жалуются на хаос, назойливых торговцев и жестокое обращение с животными.

Фото: commons.wikimedia.org by Yasseralghol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Египет

Чтобы изменить ситуацию, Египет запускает реконструкцию на сумму 51 миллион долларов, которую реализует компания Orascom Pyramids Entertainment Services.

Что изменится на плато?

Проект включает в себя запуск 45 электрических автобусов, которые будут курсировать по территории каждые пять минут. Кроме того:

обновят центр для посетителей;

внедрят онлайн-продажу билетов;

восстановят несколько древних гробниц;

улучшат условия содержания животных.

Возможно что малый бизнес, который откажется переезжать в специально отведённую зону, может столкнуться с санкциями.

"Благополучие общества и сохранение этого сокровища гораздо важнее, чем удовлетворение интересов 2000 человек, которые годами наносили вред стране", — подчеркнул предприниматель Нагиб Савирис, владелец Orascom Investment Holding.

Скандал с животными

Одной из самых острых проблем остаётся жестокое обращение с лошадьми и верблюдами, на которых туристов катают по плато.

Организация PETA опубликовала материалы расследования, где задокументированы многочисленные случаи издевательств.

"PETA задокументировала избиение, пинки, порку и морение голодом лошадей и верблюдов у пирамид. Животных буквально загоняют до смерти, а затем выбрасывают, как мусор, за ворота", — заявилвице-президент PETA в Азии, Джейсон Бейкер.

Туризм против традиции

"Пирамиды Гизы должны символизировать красоту и историю Египта, а не бесконтрольное жестокое обращение с животными. Правительство Египта должно принять меры, чтобы убрать этих страдающих животных из Гизы", — добавил Бейкер.

Несмотря на огромную туристическую привлекательность, на плато Гизы годами царил беспорядок: отсутствовала централизованная логистика, нарушался этический подход к животным, а инфраструктура не выдерживала наплыва людей.

Предстоящая модернизация обещает не только улучшить впечатления путешественников, но и решить давние проблемы.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды - древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте. Самые известные пирамиды находятся на окраине Каира в Гизе, три из которых до сих пор являются одними из крупнейших сооружений, когда-либо построенных человеком, и являются единственными сохранившимися до наших дней строениями, входящими в "старые Семь чудес света".

