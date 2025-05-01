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Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи

2:47
Туризм

Монтана сталкивается с резким падением числа туристов из Канады — ключевого иностранного рынка. Она оказалась в одном ряду с Нью-Йорком, Аризоной, Техасом, Флоридой, Калифорнией, Невадой и Вашингтоном, которые уже ощущают на себе последствия обострившейся тарифной войны Дональда Трампа. Туристическая отрасль штата, особенно в популярной долине Флэтхед, переживает тревожный спад.

Монтана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Монтана

Цифры и факты

По данным Торговой палаты Калиспелла, в январе расходы канадских туристов упали на 13%, а в феврале — уже на 36%. Это резко контрастирует с прошлогодним ростом почти на 11%. Отдельно тревожит сокращение въезда через пограничный пункт в Русвилле: в марте падение составило 26%.

Отели пустеют, турниры отменяются

Число бронирований отелей канадцами снизилось на 71%. Молодёжные спортивные команды начали отказываться от участия в соревнованиях, что ударило по межсезонной загрузке.

"Политический климат напрямую влияет на решения о личных поездках. Это влияет на отели, рестораны, места проведения мероприятий и местные магазины", — подчеркнула Медлер Смит из Discover Kalispell.

Не только Флэтхед

Рейсин Фриде, глава Glacier Country, отметила падение числа запросов от международных туристов на 29%. Ситуация усугубляется отменой федеральных конференций и снижением интереса со стороны европейцев, следящих за политикой США.

Есть и позитив

Аэропорт Глейшер-Парк в Калиспелле зафиксировал рост пассажиропотока на 13%. Но его директор Роб Ратковски предупреждает: летний сезон будет спокойным, а слабый международный спрос может сказаться на маршрутах в будущем.

Потери — не только экономические

До недавнего времени канадцы составляли до 14% от всех туристов в Монтане. Особенно прочны были связи с провинцией Альберта, откуда туристы приезжали в Флэтхед как к себе домой.

"Канадцы не чувствуют себя так, будто они из другой страны. Они чувствуют себя соседями. То, что происходит сейчас, глубоко огорчает", — сказала Медлер.

Потери всей страны

Снижение числа канадских туристов на 10% может обойтись США в $2,1 млрд и 14 000 рабочих мест. В 2024 году Канада была главным поставщиком иностранных туристов — $20,5 млрд расходов и более 140 000 рабочих мест.

Уточнения

Монта́на (англ. Montana,) — штат на северо-западе США, 41-й штат, присоединившийся к союзу. Столица — Хелена, крупнейший город — Биллингс. Официальное прозвище — "Штат сокровищ".
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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