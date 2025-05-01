Деревня-оазис вблизи Милана: здесь время замирает, а душа отдыхает

4:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что, если мы скажем вам, что в нескольких шагах от Милана есть небольшая деревня, которую пересекает река, похожая на картинку из открытки, где сумасшествие и ночная жизнь Милана становятся далёким воспоминанием в пользу сочетания атмосферы тишины, спокойствия и неспешности? Что ж, без сомнения, вы захотите узнать, что это за место. Деревня, которая первоначально состояла из двух отдельных поселений. Место, которое может похвастаться древним римским происхождением, и которое расположено на правом берегу Навильо, окружённое природой и способное подарить дни истинной красоты и спокойствия.

Фото: web.archive.org by Zhang Yuan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кассинетта-ди-Луганьяно

Деревня недалеко от Милана, которую стоит открыть для себя

Место, которое в прошлом часто посещали миланские семьи, чтобы провести отпуск, наслаждаясь тишиной и удаляясь от городского хаоса. Деревня в нескольких шагах от Милана, которая выделяется своей городской структурой, так как состоит из двух отдельных частей, разделённых улицей Навильо Гранде. Два ядра соединены горбатым мостом, который был перестроен в 1862 году для большего удобства навигации по каналу. Именно из-за своей двойной души эта деревня имеет двойное название. Её действительно стоит открыть для себя и посетить этой весной.

Мы говорим о Кассинетта-ди-Луганьяно, одной из самых красивых деревень Италии и, несомненно, ломбардском направлении, которое стоит отметить в своём маршруте путешествия.

Что посмотреть в Кассинетта-ди-Луганьяно

Эта деревня может похвастаться множеством красот, таких как церковь Санта-Мария-Насенте и церковь Сант-Антонио-Абате пятнадцатого века, которая была реконструирована в восемнадцатом веке, приобретя свои нынешние характеристики. Ещё одной интересной достопримечательностью, которую стоит увидеть в этой деревне в нескольких шагах от Милана, является статуя Сан-Карло Борромео, расположенная на мосту, построенном в 1749 году в память о коротком пребывании святого в 1584 году, когда, заболев, он решил остановиться здесь во время плавания по Навильо и здесь же умер.

Продолжая своё путешествие по Навильо, сразу после моста Кассинетта вы можете открыть для себя ораторию Сан-Джузеппе. Эта оратория является очень интересным образцом ломбардского рококо. Она была построена в 1742 году как часовня, соединённая с виллой Кастильони Най Босси.

Также здесь есть одна из многих "вилл наслаждения", которые возвышаются на Навильо. Это дворянские резиденции, принадлежавшие самым важным миланским семьям: Тривульцио, Мантегацца, Висконти, Парравичини или Кастильони, получившие свои названия от определения, придуманного гравером Маркантонио Даль Ре в восемнадцатом веке по случаю иллюстрации одной из его книг, рассказывающей о местной архитектуре. Этот тур приведёт вас к уникальной и красивой архитектуре, которая когда-то была символом богатства этого места.

Деликатесы Кассинетта-ди-Луганьяно

Как не окунуться в местные традиции? Например, попробовать типичные местные блюда, среди которых, несомненно, выделяется ризотто с горгонзолой — первое блюдо, которое нельзя пропустить, если вы организуете поездку за город в эту красивую ломбардскую деревню.

Короче говоря, здесь вы проведёте время в полном расслаблении, отключившись от ежедневной суеты и погрузившись в уникальную атмосферу, которую только итальянские деревни могут подарить любому, кто решит их посетить. Поездка должна быть организована как можно скорее. Позвольте себе погрузиться в историю места, его прошлое и настоящее и увезите домой много новых историй и образов, которые вы никогда не забудете.

Уточнения

Кассинетта-ди-Луганьяно (итал. Cassinetta di Lugagnano) — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

