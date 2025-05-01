Европа удивит: Кишинёв — город, где роскошь доступна каждому — проверьте цены!

4:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте, что вы хотите к концу года организовать выходные (или неделю, если это возможно) в европейской столице. Париж? Красиво, но очень дорого. Берлин? Неплохо, но не всем нравится. Будапешт? Его стоит увидеть, но он уже не такой дешёвый, как несколько лет назад, и полон туристов. Доверяйте тем, кто был там недавно. В целом, практически во всех европейских столицах массовый туризм набирает обороты.

Фото: commons.wikimedia.org by Pelin Oleg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кишинёв

Среди немногих исключений, скрытых в бьющемся сердце Восточной Европы, мы находим Кишинёв, столицу Молдовы, которая удивляет с первого взгляда: зелёная, аутентичная и невероятно дешёвая. В то время как крупные города Европы в настоящее время осаждены туристами, Кишинёв остаётся неизведанной жемчужиной, идеально подходящей для тех, кто ищет настоящий побег без разорения.

Кишинёв: тихий оазис вдали от толпы

С его спокойным темпом и широкими, усаженными деревьями бульварами, Кишинёв предлагает уникальные впечатления от путешествий. Центральный парк Стефано Великого — это настоящие зелёные лёгкие города, идеально подходящие для прогулок или отдыха в тени лип.

Прогуливаясь по проспекту Штефан чел Маре, вы можете открыть для себя исторические здания, увлекательные музеи и оживлённую сцену кафе и ресторанов, никогда не сталкиваясь с хаосом, типичным для великих европейских столиц. Несмотря на то что Молдова является главным городом, туристические потоки остаются скромными: по официальным данным, вся Молдова привлекает всего 400 тысяч посетителей в год. Это число, которое позволяет познакомиться с городом аутентично, без очередей и переполненности, погрузившись в его истинную сущность.

Одним из величайших сокровищ Кишинёва является его гастрономия. Питаться вне дома очень дёшево: полноценный обед в традиционном ресторане варьируется от 4 до 6 евро. Бизнес-ланч или быстрый обед? Часто бывает достаточно меньше 5 евро. Даже в международных ресторанах быстрого питания цена полного меню едва ли превышает 6 евро.

Молдавская кухня предлагает аутентичные и насыщенные вкусы: невозможно не попробовать борщ, сармале (роллы из виноградных листьев) или мамалыгу (кукурузную поленту) — традиционные блюда, которые часто сопровождаются отличным местным вином. На самом деле Молдова может похвастаться древними винными традициями, благодаря известным винодельням, таким как Cricova и Milestii Mici. Это идеальные места для любителей винного туризма.

Хорошая жизнь за маленькие деньги

Удобство Кишинёва не ограничивается едой. Капучино стоит около 1,60 евро, в то время как бутылку хорошего местного вина можно купить менее чем за 5 евро. Общественный транспорт является одним из самых дешёвых в Европе: билет на автобус или троллейбус стоит всего 0,30 евро, а месячный проездной — около 9 евро. Те, кто хочет остаться подольше, найдут жильё по непревзойдённым ценам: аренда квартиры в центре Кишинёва может обойтись менее чем в 250 евро в месяц. Отели и хостелы также предлагают очень конкурентоспособные цены, что делает город идеальным как для краткосрочного отдыха в городе, так и для длительного пребывания.

Кишинёв не только доступен, но и удивительно интересен. Среди главных достопримечательностей — потрясающий Кафедральный собор Рождества Христова с его внушительным белым куполом и знаменитая Триумфальная арка в центре города. Любителям истории понравится Национальный музей истории Молдовы, а любителям искусства — современные галереи и музеи современного искусства. Большие парки, такие как парк Дендрариу или озеро Валя Морилор, предлагают зелёные насаждения, которые идеально подходят для отдыха или занятий спортом на открытом воздухе.

Уточнения

Кишинёв (рум. Chișinău, Кишинэу, МФА: ) — столица и крупнейший город Молдовы. Экономический и культурный центр, расположенный в центре страны на реке Бык.

