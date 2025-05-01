Больше, чем уборка: как наладить контакт с человеком, который рядом всё путешествие

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда отправляешься в круиз, легко забыть, как сильно на комфорт влияет обслуживание каюты. А ведь именно с этим членом экипажа вы чаще всего будете пересекаться на борту.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Номер в отеле

Один из первых шагов, который я делаю в день посадки, — знакомлюсь с бортпроводником. Это простое действие помогает наладить тёплый контакт и избежать неловкостей в будущем.

Узнайте, как правильно произносится имя

В начале своих поездок я стеснялась спрашивать, как зовут бортпроводника, и всё время обращалась к нему: "Эй, вы…".

Теперь первым делом просите повторить имя вслух — даже если кажется, что я его уже знаю. Иногда у экипажа есть прозвища, которыми они предпочитают пользоваться, и это стоит учитывать.

Попросите убирать комнату вечером

После того как Royal Caribbean сократила уборку до одного раза в день, у многих возник вопрос: когда лучше проводить уборку?

Всегда прошу делать это вечером — так номер остаётся свежим к моему возвращению. Утро у меня обычно занятое, и я не хочу торопиться, чтобы освободить каюту.

Запросите дополнительные полотенца

Если вы путешествуете не один, двух полотенец может не хватить. Сразу просите добавить ещё - это избавляет от споров, кто использовал последнее, и не приходится ждать пополнения.

Откройте соединительные двери между каютами

Путешествуя с семьёй, я часто бронирую смежные каюты — это удобно и зачастую выгоднее, чем один люкс.

Обычно дверь между ними закрыта, и я прошу её открыть. То же касается и перегородок между балконами — на новых лайнерах их легко убирают.

Важно: не выходите за рамки

Никогда не прошу бортпроводника делать то, что выходит за рамки его обязанностей. Не стоит просить их игнорировать правила или отвлекать от работы.

Они невероятно трудолюбивы, и уважение к ним — залог вашего комфорта.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие, популярны круизы на круизных морских судах, которые представляют собой целые города. На среднестатистическом лайнере можно найти библиотеку, кинотеатр, огромные банкетные залы, рестораны на любой вкус, тренажёрные залы, стену для скалолазания и даже центральный парк с настоящими деревьями.

