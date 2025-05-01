Не Майами и не Орландо: этот город во Флориде неожиданно стал туристической сенсацией 2025 года — чем он покорил путешественников

Вы не поверите, но самым популярным направлением в США по версии Tripadvisor стал не Майами и даже не Лос-Анджелес. Первое место в рейтинге Travelers' Choice 2025 занял Уэст-Палм-Бич — уютный город на атлантическом побережье Флориды, который стремительно превращается из скрытой жемчужины в настоящую туристическую звезду.
И это не просто курорт с пляжами (хотя и они тут отменные). Это место, где сочетаются расслабленный ритм прибрежной жизни, креативные индустрии, первоклассная еда и культурные открытия. Местные давно знали, насколько он особенный, но теперь это признала вся страна.
"Уэст-Палм-Бич много лет был скрытой жемчужиной, и теперь секрет раскрыт, здесь не только солнце и пляжи. Город кипит жизнью: от технологий и креативных бизнесов до гастрономии мирового уровня. Уэст-Палм стал центром культуры и возможностей", — говорит креативный директор и сооснователь проекта 1909 Даниэль Кейси.
Этот город умеет удивлять — каждый найдёт здесь что-то своё:
Если интересует история, закажите пешеходную экскурсию с Риком Роузом или Риком Гонсалесом - они покажут город с неожиданной стороны.
Похоже, Уэст-Палм-Бич — это уже не тайна. Это выбор тысяч путешественников, которые ищут нечто большее, чем просто отдых у моря.
Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси. другой крупнейший город штата — Джэксонвилл, еще крупные города — Майами, Тампа, Орландо.
TripAdvisor — американский сайт путешествий, был одним из первых сайтов, внедривших принцип пользовательского контента. 2000 год — основание сайта.
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