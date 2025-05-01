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Уединённый рай на скале: этот итальянский полуостров скрывает нечто особенное

2:29
Туризм

Кажется невозможным найти уединённый уголок в Тоскане — регионе, который в 2023 году принял более 52 миллионов туристов. Но Тоскана всё ещё умеет удивлять. Один из её главных секретов — Монте-Арджентарио, живописный полуостров, спрятанный на берегу Тирренского моря.

Монте-Арджентарио
Фото: commons.wikimedia.org by Macmaus from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Монте-Арджентарио

С первого взгляда он напоминает остров, но с материком его соединяют три узких перешейка. Здесь два главных города — Порто-Санто-Стефано и Порто-Эрколе — давно превратились из рыбацких деревушек в атмосферные курорты, где соседствуют итальянцы и знаменитости, а вдоль побережья скрыты десятки укромных пляжей.

Где природа диктует ритм

Арджентарио словно застыл во времени. Стоит отъехать от городков — и асфальт сменяется гравием, по обочинам пасутся козы, а на горизонте — бескрайняя синь моря. За поворотом — пляжи с белым песком, бухты с бирюзовой водой и лесистые склоны.

Даже самые доступные пляжи, вроде Ла-Фенильи и Джанеллы, дарят чувство уединённости. А если хочется полной тишины, отправляйтесь к Кала-дель-Гессо.

Добираться до него сложно — только пешком по крутой тропе, но вид на закат и прозрачная вода стоят усилий. Меньше туристов — больше покоя.

Виллы на скалах и тихие удовольствия

Если походы не по душе, можно выбрать другой путь — отдых с видом. Виллы на склонах Арджентарио — отдельная причина приехать сюда.

Отель Il Pellicano — один из самых роскошных в регионе, но даже более доступные варианты, такие как Bellavista в Порто-Санто-Стефано, предлагают завораживающий вид на море и комфортное размещение по разумной цене.

Как добраться и когда ехать

Планируете поездку? Лучше всего приезжать минимум на четыре дня — за это время вы успеете прочувствовать ритм местной жизни.

До Арджентарио легко доехать из Рима, Пизы или Прато — поездка займёт около двух часов. Желательно брать в аренду машину: так будет проще исследовать полуостров.

Летом цены в отелях кусаются — от $250 за ночь в трёхзвёздочном. Но вне сезона можно найти жильё всего за $65 в сутки.

Награда — доступ к одному из немногих по-настоящему скрытых райских уголков Италии.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana ) — область в центре Италии. Древние Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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