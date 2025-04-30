Греция открывает музей, от которого в восторге даже дети — вот что в нём особенного

Что скрывается в тени горы Пелион, в тихом уголке греческого Волоса? Ответ вас удивит — это не древний храм и не забытая библиотека, а настоящий рай для любителей природы и неожиданных открытий.
Энтомологический музей Волоса — единственный в стране, полностью посвящённый миру насекомых. И хотя о нём редко пишут в путеводителях, это одно из важнейших собраний в Европе.
Основан музей был ещё в 1980 году, а с 1987 года обрел официальную структуру. Его создатель — геоэколог Афанасиос Кутрумпас, посвятивший жизнь изучению и систематизации насекомых со всего света.
Музейная коллекция насчитывает более 35 000 образцов, привезённых с разных континентов. Здесь можно увидеть:
Экспозиции организованы по экосистемам и континентам, позволяя взглянуть на мир насекомых глобально.
Особое внимание в музее уделено метаморфозе бабочек: от яйца до гусеницы, кокона и взрослой особи. Этот процесс подан так наглядно и увлекательно, что не оставит равнодушным даже самых юных посетителей.
Гости узнают:
Музей — не просто выставка, а полноценный образовательный центр. Здесь проходят:
Воспитывая любовь к живой природе, музей помогает детям и взрослым лучше понять хрупкость и красоту окружающего мира.
Хотя его коллекции признаны на международном уровне и получили множество наград, Энтомологический музей Волоса всё ещё остаётся малозаметным на туристической карте Греции.
А зря — те, кто побывал здесь, говорят о незабываемом опыте и чувстве благоговения перед сложностью и гармонией природы.
Чешуекры́лые или ба́бочки (лат. Lepidóptera, от др.-греч. λεπίς, род. п. λεπίδος — чешуя и πτερόν — крыло), — отряд насекомых с полным превращением, для большинства видов характерен специализированный сосущий ротовой аппарат с хоботком, образованным удлинёнными лопастями.
Во́лос (греч Βόλος) — город и порт в Греции, расположенный на высоте 15 м над уровнем моря, на побережье залива Пагаситикос Эгейского моря в 60 км к юго-востоку от Ларисы у подножия горы кентавров — Пелиона. В греческой поэзии Пелион — самая красивая гора Греции.
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