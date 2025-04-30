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Греция открывает музей, от которого в восторге даже дети — вот что в нём особенного

2:37
Туризм

Что скрывается в тени горы Пелион, в тихом уголке греческого Волоса? Ответ вас удивит — это не древний храм и не забытая библиотека, а настоящий рай для любителей природы и неожиданных открытий.

Бабочки
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Avalos, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бабочки

Один из лучших в Европе — и почти неизвестный

Энтомологический музей Волоса — единственный в стране, полностью посвящённый миру насекомых. И хотя о нём редко пишут в путеводителях, это одно из важнейших собраний в Европе.

Основан музей был ещё в 1980 году, а с 1987 года обрел официальную структуру. Его создатель — геоэколог Афанасиос Кутрумпас, посвятивший жизнь изучению и систематизации насекомых со всего света.

35 тысяч крыльев и не только

Музейная коллекция насчитывает более 35 000 образцов, привезённых с разных континентов. Здесь можно увидеть:

  • бабочек всех форм, размеров и оттенков — от скромных греческих до ярких и экзотических южноамериканских Морфо,
  • редких жуков, цикад, кузнечиков,
  • исчезнувших и исчезающих видов.

Экспозиции организованы по экосистемам и континентам, позволяя взглянуть на мир насекомых глобально.

Чудо превращения и магия природы

Особое внимание в музее уделено метаморфозе бабочек: от яйца до гусеницы, кокона и взрослой особи. Этот процесс подан так наглядно и увлекательно, что не оставит равнодушным даже самых юных посетителей.

Гости узнают:

  • как бабочки выживают в дикой природе,
  • почему они так важны для опыления растений,
  • с какими угрозами сталкиваются из-за изменения климата и вмешательства человека.

Учёба через восхищение

Музей — не просто выставка, а полноценный образовательный центр. Здесь проходят:

  • экскурсии для школьников и студентов,
  • лекции и мастер-классы по биологии и защите природы,
  • экологические программы для всех возрастов.

Воспитывая любовь к живой природе, музей помогает детям и взрослым лучше понять хрупкость и красоту окружающего мира.

Сокровище, о котором мало кто знает

Хотя его коллекции признаны на международном уровне и получили множество наград, Энтомологический музей Волоса всё ещё остаётся малозаметным на туристической карте Греции.

А зря — те, кто побывал здесь, говорят о незабываемом опыте и чувстве благоговения перед сложностью и гармонией природы.

Уточнения

Чешуекры́лые или ба́бочки (лат. Lepidóptera, от др.-греч. λεπίς, род. п. λεπίδος — чешуя и πτερόν — крыло), — отряд насекомых с полным превращением, для большинства видов характерен специализированный сосущий ротовой аппарат с хоботком, образованным удлинёнными лопастями.

Во́лос (греч Βόλος) — город и порт в Греции, расположенный на высоте 15 м над уровнем моря, на побережье залива Пагаситикос Эгейского моря в 60 км к юго-востоку от Ларисы у подножия горы кентавров — Пелиона. В греческой поэзии Пелион — самая красивая гора Греции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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