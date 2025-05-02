Как землетрясение навсегда изменило карту Греции — открытие поразило историков

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно ли найти в реальном мире что-то, сопоставимое с мифической Атлантидой? В водах у побережья Элафонисоса — да. Здесь покоится древний город, которому дали имя Павлопетри. Его называют греческой Помпеей, и не случайно.

Фото: commons.wikimedia.org by Vincent Lou from Shanghai, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Yonaguni Monument DSC02860 (12737117285)

Этот затонувший город — не просто груда камней. Он существовал ещё 5 000 лет назад и, по имеющимся данным, считается одной из древнейших городских структур в мире. Открыли его в 1967 году исследователь Николас Флеминг и его команда. Они были поражены тем, насколько продуманной была его архитектура.

Жизнь под волнами

Павлопетри — это не просто развалины. Археологические данные показывают, что здесь когда-то кипела полноценная жизнь. Улицы, двухэтажные дома, сложная система водоотведения — всё это сохранилось на дне моря, на глубине всего 3-4 метра. Учёные обнаружили остатки как минимум 15 зданий.

Интересен и масштаб: в ходе исследований 2009 года стало известно, что город раскинулся на территории примерно 9 гектаров. Первоначально учёные считали, что он возник в период 1600-1100 гг. до н. э., но позже выяснилось — поселение возникло намного раньше, примерно в 2800 году до н. э.

Город ремесленников и торговцев

Павлопетри был не только жилым поселением, но и важным экономическим центром. Здесь процветало ткачество, а найденные в районе амфоры с Крита указывают на активную морскую торговлю. Город служил важным портом, связывавшим разные части Эгейского мира.

Считается, что окончательное затопление произошло в 375 году н. э., после мощного землетрясения, разрушившего и соседний Гитион. Тогда же и сформировалась современная география Элафонисоса — острова, которому теперь принадлежит это загадочное место.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.



Атланти́да (др.-греч. Ἀτλαντὶς, лат. Atlantis) — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона "Тимей" и "Критий" (со ссылкой на Солона).

