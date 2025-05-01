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Сказка на воде: плавучий Fingal Hotel покоряет сердца путешественников — что внутри?

2:17
Туризм

Уникальный шотландский отель назван одним из лучших уникальных мест для отдыха в мире

Номер в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Thermos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Номер в отеле

Ежегодная престижная награда Travellers' Choice Awards достаётся победителям 10 категорий от лучших отелей до отелей типа "постель и завтрак", роскошных направлений и размещения с домашними животными.

В этом году также запускается новая категория — единственные в своём роде, охватывающая самые причудливые отели по всему миру.

Шотландский отель был назван номером один в Великобритании и четвёртым во всём мире, обойдя такие заведения, как Giraffe Manor в Найроби и ледяной отель в Швеции.

Fingal Hotel — это роскошный плавучий отель, расположенный в старом пароме смотрителя маяка и постоянно пришвартованный на оживлённой набережной Эдинбурга.

Построенный в 1963 году и списанный в 2000 году, теперь он является домом для потрясающих кают и люксов, которые не выглядели бы неуместно в романе Агаты Кристи. Между тем гости могут поужинать в двух ресторанах The Lighthouse Restaurant & Bar, отмеченных розочкой Королевской ассоциации Великобритании.

"Лучшие из лучших отелей от Tripadvisor выбираются с учётом мнения миллионов путешественников по всему миру", — говорит Кристен Далтон, президент Tripadvisor.

Это не единственное шотландское место в списке лучших отелей в своём роде. На третьем месте в Великобритании находится Eagle Brae, расположенный в сельской местности недалеко от Боли и предлагающий потрясающую коллекцию высококачественных бревенчатых домиков с видом на Глен Аффрик в поместье Хайлендс площадью 8 000 акров. Это действительно напоминает сказку.

Между тем на пятом месте находится эдинбургское заведение The Witchery. Пропитанный готической романтикой, отель расположен в уединённом месте у исторических зданий около ворот Эдинбургского замка, построенных в 1595 году.

Кроме того, гости могут побаловать себя изысканными блюдами, отмеченными наградами, в самых атмосферных обеденных залах во всей Шотландии.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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