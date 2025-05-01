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В стенах старейшего замка Англии: Певенси раскрывает свои римско-норманнские секреты

3:18
Туризм

Замок Певенси, расположенный в Восточном Сассексе, имеет уникальное отличие как старейший замок Англии, его происхождение восходит к римским временам. Этот прочный римский фундамент обеспечивает замку историческую родословную, которая предшествовала норманнскому завоеванию и предлагает ощутимую связь с историческим периодом британской истории.

Замок Певенси
Фото: commons.wikimedia.org by Misterzee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок Певенси

Построенный около 290 года нашей эры, замок Певенси первоначально был римским фортом под названием Андеритум, входившим в оборонительную сеть «Саксонского берега» против прибрежных набегов. Впечатляющие римские стены, построенные из кремня и песчаника, до сих пор значительно возвышаются, охватывая примерно овальную площадь более 9 акров.

Расположенное на прибрежной равнине Восточного Сассекса, это место имеет стратегическое положение примерно в шести милях к северо-востоку от Истборна и в четырёх милях к юго-западу от Бексхилл-он-Си. Его прежняя болотистая местность когда-то обеспечивала естественное оборонительное преимущество.

Его расположение было стратегически важным из-за его расположения на полуострове, который когда-то выступал в приливную лагуну, предлагая естественно защищённое место недалеко от побережья. Впечатляющие римские стены, достигающие 9,5 метров в высоту, до сих пор окружают более поздний средневековый замок, построенный внутри, демонстрируя уникальное сочетание римской и норманнской военной архитектуры.

После норманнского завоевания в 1066 году Певенси вновь приобрёл стратегическое значение. Вильгельм Завоеватель высадил свои войска неподалёку, и существующие римские укрепления стали идеальным местом для временной крепости.

Впоследствии сводный брат Вильгельма Роберт получил участок и инициировал строительство средневекового замка в римских стенах. Это включало в себя создание каменной крепости и приспособление древних оборонительных сооружений к норманнской военной архитектуре.

В течение следующих столетий замок Певенси пережил несколько осад, что продемонстрировало его непреходящее значение как оборонительного сооружения. Несмотря на различные нападения и периоды запустения, замок оставался занятым в различных качествах до 16 века.

Последующее использование и сохранение

Сегодня посетители могут исследовать обширные римские стены, руины норманнской крепости и более поздние дополнения военного времени, предлагающие захватывающее путешествие через столетия английской истории и адаптацию стратегически важного места.

Теперь некоторые башни (ранее закрытые для публики) также были открыты для исследования, что даёт расширенные перспективы планировки участка и оборонительных возможностей. В специальном музее, расположенном на территории замка, представлены археологические находки, обнаруженные во время раскопок, что позволяет посетителям пройти через различные этапы долгой и значительной истории этого места.

Уточнения

 
 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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