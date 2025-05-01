Это место назвали одним из чудес России — но оно не прощает ошибок

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Только представьте: вокруг клубится пар, земля дрожит, а из-под нее с ревом вырываются струи кипящей воды. Нет, это не сцена из фантастического фильма, а Долина гейзеров на Камчатке — одно из самых необычных мест России, где даже шаг в сторону может закончиться плачевно.

Фото: DSC_9879-11 by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Камчатка

Экскурсия по правилам: вертолемт, дорожки и охрана с ружьём

Путь туда — уже приключение. Добраться можно только на вертолете, а стоить это будет от 95 тысяч рублей за однодневный тур. В полете — как в армейской машине: сиденья вдоль бортов, грохот и почти никаких видов.

"У меня было чувство, что я попала на другую планету", — вспоминает юрист из Москвы Ирина Галахова.

В сопровождении егерей и инспектора с ружьем (ведь тут живут бурые медведи), туристы идут по деревянным настилам — с них сходить нельзя. Не только из-за опасности: под ногами редкий мох, которому десятки лет. И да, серу вы точно почувствуете.

Впечатления на всю жизнь: гейзеры, серный пар и зелень

Извержения гейзеров здесь — зрелище мощное. Высокие фонтаны чередуются с тихими струйками, а над всем этим — клубы пара и специфический запах. Особенно поражает цвет травы — насыщенный, почти нереальный.

Кальдера Узон и горячие ванны под открытым небом

И всё это — только малая часть Кроноцкого заповедника. Вблизи находится кальдера вулкана Узон с грязевыми кратерами и озёрами, а в 120 км — Малая долина гейзеров, где можно даже понежиться в естественных тёплых бассейнах. Главное — не забыть, что медведи и туда приходят.

Любителям чудес подойдут и рукотворные аналоги: фонтан в нацпарке "Зюраткуль" на Урале и Айский фонтан в Башкирии. Первый зимой превращается в ледяную скульптуру, второй — в сказочный ледяной замок.

Но настоящая магия — всё-таки на Камчатке. Ради этого стоит запастись временем, деньгами и… смелостью.

Уточнения

Ге́йзер (исл. geysir, название одного из источников "Золотого кольца", от исл. geysa - хлынуть) — горячий источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара под давлением.



Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

