Россиян больше не жалуют на Бали: визовый режим под вопросом

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, сославшись на неподобающее поведение некоторых туристов. Это вызвало волну обсуждений в СМИ и соцсетях.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W_Hotel_Bali_pool_(7070540061).jpg by Simon_sees Бали

Всё дело в уважении

По словам Ни Маде Аю Мартини, подобные случаи — не редкость и вовсе не уникальны для россиян.

"Такое бывает с туристами из разных стран. Мы, индонезийцы, тоже иногда ведем себя не самым лучшим образом в чужих странах. Это не что-то личное", — подчеркнула она.

Мартини призывает не воспринимать происходящее как враждебность: туристы из России по-прежнему желанны на Бали. Главное — уважение к культуре, традициям и нормам поведения.

Правила не ради наказания

Замминистра пояснила, что министерство туризма Индонезии разработало чёткие руководящие принципы. Они помогают туристам понять, как себя вести, что допустимо, а что нет.

"Проблемы чаще всего возникают не из-за злого умысла, а из-за банального незнания. Вот почему мы акцентируем внимание на просвещении. Если вы понимаете и принимаете нашу культуру — всё будет хорошо", — добавила она.

Бали остаётся популярным направлением, а правила здесь — не ограничения, а способ сохранить уникальность острова.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa - просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

