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Россиян больше не жалуют на Бали: визовый режим под вопросом

1:23
Туризм

Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, сославшись на неподобающее поведение некоторых туристов.  Это вызвало волну обсуждений в СМИ и соцсетях.

Бали
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W_Hotel_Bali_pool_(7070540061).jpg by Simon_sees
Бали

Всё дело в уважении

По словам Ни Маде Аю Мартини, подобные случаи — не редкость и вовсе не уникальны для россиян.

"Такое бывает с туристами из разных стран. Мы, индонезийцы, тоже иногда ведем себя не самым лучшим образом в чужих странах. Это не что-то личное", — подчеркнула она.

Мартини призывает не воспринимать происходящее как враждебность: туристы из России по-прежнему желанны на Бали. Главное — уважение к культуре, традициям и нормам поведения.

Правила не ради наказания

Замминистра пояснила, что министерство туризма Индонезии разработало чёткие руководящие принципы. Они помогают туристам понять, как себя вести, что допустимо, а что нет.

"Проблемы чаще всего возникают не из-за злого умысла, а из-за банального незнания. Вот почему мы акцентируем внимание на просвещении. Если вы понимаете и принимаете нашу культуру — всё будет хорошо", — добавила она.

Бали остаётся популярным направлением, а правила здесь — не ограничения, а способ сохранить уникальность острова.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Ви́за (лат. visereпосещать, навещать или фр. visa - просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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