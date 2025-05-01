Эта неделя изменит ваш отпуск: новые железнодорожные туры по стране.

Что если отпуск — это не пляж, не суета аэропортов и не однообразные туры, а путешествие сквозь города, традиции и вкусы России, пока за окном мелькают пейзажи? Всё больше туристов выбирают поезд как способ увидеть страну по-новому — комфортно, увлекательно и без пересадок.
Этим летом "РЖД Тур" запускает сразу несколько новинок. В круизе "Волжский вояж" можно попасть на чувашскую свадьбу, попробовать марийскую кухню и пройтись по кремлю Нижнего Новгорода. В "Дивеево" отправляются в Муром, Арзамас и к святыням, а майский тур "Вдоль Оки" знакомит с историей древнего Поволжья.
11 июня стартует тур "Псковские каникулы", который включает Великие Луки и Псков. А гурманов ждет "Гастротур" с остановками в Майкопе, Краснодаре и Таганроге.
Круизы в Карелию — в числе самых востребованных. Можно съездить в парк "Рускеала" всего за день или провести выходные в "Карельской саге" (от 27 тысяч рублей). Кавказ манит маршрутом "Жемчужина Кавказа" — Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик. Цена — от 45 тысяч рублей за неделю. В этом году к маршруту впервые подключаются пассажиры из Тюмени, Екатеринбурга и Самары.
На 9 Мая запланирован поезд в Волгоград с посещением Мамаева кургана и музея Сталинградской битвы (от 36,5 тыс. за 3 дня). Летом отправляется круиз "В долину лотосов" в Астрахань и Баскунчак (от 75 тыс. за 5 дней).
Маршрут "Белорусский вояж" ведёт в Минск и Брест (от 47 тыс.). А "Золотое кольцо" охватывает Ярославль, Владимир и иногда Кострому или Иваново.
Круиз "Русский Север" — это Великий Устюг, Архангельск, Петрозаводск и Мурманск (от 111 тыс. за неделю). А в Сибири можно увидеть Тобольск, Пермь, Тюмень или отправиться на "Два Алтая" из Новосибирска. Байкальский тур продолжительностью 11 дней обойдется от 149 тыс. рублей.
Популярность поездных туров стремительно растёт. В отличие от автобусных, они комфортны: купе с кондиционерами, душем, розетками и включенными экскурсиями. Можно поехать на выходные или на целую неделю, с выбором гостиницы или ночёвки в вагоне.
Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
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