Эта неделя изменит ваш отпуск: новые железнодорожные туры по стране.

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что если отпуск — это не пляж, не суета аэропортов и не однообразные туры, а путешествие сквозь города, традиции и вкусы России, пока за окном мелькают пейзажи? Всё больше туристов выбирают поезд как способ увидеть страну по-новому — комфортно, увлекательно и без пересадок.

Фото: commons.wikimedia.org by Busbahnhof, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ РЖД

Свежие маршруты: от Волги до Пскова

Этим летом "РЖД Тур" запускает сразу несколько новинок. В круизе "Волжский вояж" можно попасть на чувашскую свадьбу, попробовать марийскую кухню и пройтись по кремлю Нижнего Новгорода. В "Дивеево" отправляются в Муром, Арзамас и к святыням, а майский тур "Вдоль Оки" знакомит с историей древнего Поволжья.

11 июня стартует тур "Псковские каникулы", который включает Великие Луки и Псков. А гурманов ждет "Гастротур" с остановками в Майкопе, Краснодаре и Таганроге.

Хит — Карелия и Кавказ

Круизы в Карелию — в числе самых востребованных. Можно съездить в парк "Рускеала" всего за день или провести выходные в "Карельской саге" (от 27 тысяч рублей). Кавказ манит маршрутом "Жемчужина Кавказа" — Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик. Цена — от 45 тысяч рублей за неделю. В этом году к маршруту впервые подключаются пассажиры из Тюмени, Екатеринбурга и Самары.

Праздничные и сезонные туры

На 9 Мая запланирован поезд в Волгоград с посещением Мамаева кургана и музея Сталинградской битвы (от 36,5 тыс. за 3 дня). Летом отправляется круиз "В долину лотосов" в Астрахань и Баскунчак (от 75 тыс. за 5 дней).

За границу — по рельсам

Маршрут "Белорусский вояж" ведёт в Минск и Брест (от 47 тыс.). А "Золотое кольцо" охватывает Ярославль, Владимир и иногда Кострому или Иваново.

Север и Сибирь: от Мурманска до Байкала

Круиз "Русский Север" — это Великий Устюг, Архангельск, Петрозаводск и Мурманск (от 111 тыс. за неделю). А в Сибири можно увидеть Тобольск, Пермь, Тюмень или отправиться на "Два Алтая" из Новосибирска. Байкальский тур продолжительностью 11 дней обойдется от 149 тыс. рублей.

Удобный формат для всех

Популярность поездных туров стремительно растёт. В отличие от автобусных, они комфортны: купе с кондиционерами, душем, розетками и включенными экскурсиями. Можно поехать на выходные или на целую неделю, с выбором гостиницы или ночёвки в вагоне.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава.

