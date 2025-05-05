Как выбрать стиль путешествия по Намибии: самостоятельно или в группе

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Намибия — это страна, где звёзды кажутся ближе, чем где бы то ни было, где пустыни оживают на рассвете, а культура древних племён ощущается в каждом шаге. Эта земля поражает контрастами: от гигантских каньонов и загадочных берегов до многоголосых колоний морских котиков и древних скальных рисунков.

Фото: commons.wikimedia by "Daniel Fafard (Dreamdan)" is licensed under GNU Free Documentation License заповедник, Африка, жирафы, зебры

Дикая природа и пейзажи за гранью реальности

Сафари в парке Этоша — это возможность увидеть слонов, носорогов и львов среди бескрайних солевых равнин. Fish River Canyon — один из крупнейших каньонов в мире, поразит даже самых бывалых путешественников. А пустыня Намиб, старейшая на планете, поражает величественными дюнами и следами доисторического искусства.

Потрясающее побережье и встреча с дикой природой

Скелетное побережье — место, где встречаются миф и реальность: обломки кораблей, песчаные вихри и дикая, первозданная тишина. В Cape Cross можно наблюдать одну из крупнейших в мире колоний морских котиков — зрелище, полное шума, движения и природы в чистом виде.

Как путешествовать по Намибии: выбор стиля

Туроператор Турисанда предлагает два формата:

Путешествия — идеальный выбор для самостоятельных исследователей. Вы получаете максимальную автономию, комфортные условия и проработанный маршрут.

Voyager — это групповые туры с профессиональными гидами и уникальными экскурсиями. Отличный выбор для тех, кто хочет погрузиться в Намибию под присмотром экспертов.

Тур 1924 и Voyager: маршруты, созданные для впечатлений

Тур Намибия 1924 (9 дней Fly&Drive): Виндхук, Naankusee, Этоша, Damaraland, Свакопмунд и дюны Намибии. Комфорт и насыщенность — в одном туре.

Voyager Намибия (12 дней): добавлены Калахари, Walvis Bay и Mount Etjo — максимально полное погружение в дикую природу.

Voyager Ondili (12 дней): эксклюзив для группы до 6 человек, включая встречи с племенем Химба, уникальные маршруты через Twyfelfontein, Moon Valley и Welwitschia Trail.

Уточнения

Нами́бия официальное название — Респу́блика Нами́бия (англ. Republic of Namibia); до 1968 года — Юго-За́падная А́фрика — государство в Южной Африке.

