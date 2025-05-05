Альпийские пейзажи зовут: узнайте, как увидеть Швейцарию во всей красе за 48 часов

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие на BLS Green Trenino — это возможность увидеть Швейцарские Альпы в полном великолепии. Поезд отправляется из итальянской Домодоссолы и идёт до Берна, делая остановки на шести станциях.

Фото: commons.wikimedia by Kabelleger / David Gubler is licensed under GNU Free Documentation License поезд "Бернина-Экспресс" на озере Лаго-Бьянко

Панорамные окна позволяют буквально раствориться в пейзажах: снежные вершины, озёра и альпийские деревушки мелькают за стеклом, будто в живой открытке.

Проездной на два дня — всё включено

Чтобы сполна насладиться маршрутом, удобно воспользоваться специальным проездным BLS Green Trenino. Он действует два дня и включает не только поездку на поезде, но и круиз по озеру Тун. Такой формат идеально подойдёт для тех, кто хочет совместить горы, водные прогулки и культурные остановки.

Озеро Тун: средневековый замок и пещеры

Весной озеро Тун особенно прекрасно. Круиз по спокойной воде открывает вид на замок Тун и уютный исторический центр с музеями. Любителям природы понравятся пещеры Сан-Беато, скрытые в скале и окружённые водопадами — это место с почти сказочной атмосферой.

Шпиц: маршруты для всей семьи

Шпиц — идеальная остановка для семей с детьми. Здесь находится современная детская площадка, мини-гольф и прогулочные маршруты. Особой популярностью пользуется тематическая Erlebnispfad am Rebberg ("тропа приключений в винограднике"), которая в игровой форме знакомит детей с природой и историей региона.

Из Кандерштега начинаются живописные пешеходные маршруты, включая путь вдоль реки Кандер — Wageti-Rundweg. Альпийские шале и горные вершины Блюмлисалпа создают ощущение сказки. А по прибытии в Берн путешествие можно завершить велотуром по старому городу, включённому в список ЮНЕСКО. Один из маршрутов — это 58 километров впечатлений с остановками у достопримечательностей.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.

