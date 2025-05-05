Бутылка, которая изменила вкус вина

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Связь между семьёй Чиарли и Ламбруско уходит корнями в 1860 год, когда Клето Чиарли основал свою винодельню в Модене, одном из центров гастрономической культуры Италии. Уже в конце XIX века он увидел огромный потенциал игристого вина и начал экспортировать Ламбруско за пределы региона, предвосхитив его международный успех.

Фото: commons.wikimedia by Thomas Angermann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ бутылки Ламбруско

Путь семьи Чиарли к признанию включал важные вехи: в 1880 году завод переехал на Виа Полетти, а в 1925 — в Манин к мешку. В 1900 году Ансельмо Чиарли был удостоен Почётного Упоминания на Всемирной выставке в Париже.

В 2001 году, уже в новом веке, был построен современный винный погреб в холмистой местности Кастельветро, а в 2016 году — открыта Galleria Chiarli на исторической вилле Чалдини.

Экспозиция галереи включает уникальные исторические артефакты: документы с 1883 по 1980 год, редкие бутылки из выдувного стекла и даже "Английскую Бутылку” 1652 года. Эти предметы отражают как технологическую эволюцию, так и культурное значение вина в регионе Эмилия-Романья. Коллекция дипломов и наград подтверждает вклад семьи в развитие итальянского виноделия.

Ключевую роль в превращении Ламбруско в игристое вино сыграло… стекло. Только с появлением крепких стеклянных бутылок стало возможно безопасно разливать и сохранять напиток с газом. Музей подчёркивает именно эту малоизвестную, но важную технологическую трансформацию, сделавшую возможным рождение современного игристого Ламбруско.

Сегодня Cleto Chiarli Tenute Agricole продолжает семейные традиции, возрождая исторические сорта винограда и создавая вина, которые получают международные награды. Три этикетки из зон Sorbara и Grasparossa стабильно удостаиваются признания на конкурсах. Ламбруско, когда-то простое местное вино, стал символом Эмилии и визитной карточкой итальянской винной культуры в мире.

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