Индонезия раскрывает карты: 5 направлений, которые изменят ваше представление о рае

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индонезия — это не только Бали. Архипелаг из более чем 17 тысяч островов предлагает невероятное разнообразие природы, культуры и языков.

Фото: commons.wikimedia by Bart Speelman is licensed under Flickr upload bot остров Ломбок, Индонезия

Заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини в интервью РИА Новости подчеркнула: каждый остров — это отдельный мир, достойный внимания путешественников.

Ява: сердце яванской культуры

Джокьякарта, расположенная в Центральной Яве, считается культурной столицей острова. Здесь находятся древние храмы, традиционные ремёсла и живая атмосфера прошлого. Но и сама Ява разнообразна: от колониальной архитектуры Западной Явы до вулканических пейзажей Восточной. Это идеальное направление для тех, кто хочет погрузиться в настоящую Индонезию.

Ломбок и Ликупанг — природная альтернатива

Рядом с Бали расположен остров Ломбок — живописное место с белыми пляжами, водопадами и национальными парками. В Северном Сулавеси находится Ликупанг — рай для дайверов и любителей морского туризма. Коралловые рифы, прозрачная вода и богатая морская жизнь делают это место идеальным для подводных приключений.

Озеро Тоба, Калимантан и комодские вараны

Мартини рекомендует посетить вулканическое озеро Тоба на Суматре — крупнейшее в Юго-Восточной Азии. Калимантан (индонезийская часть острова Борнео) предлагает тропические леса и экотуризм. А в Лабуан-Баджо на острове Флорес можно встретить комодских варанов — самых крупных ящериц на планете, обитающих только здесь.

"Мы хотим, чтобы российские туристы узнали больше о других уголках Индонезии", — подчеркнула Мартини.

Она уверена, что культурное и природное разнообразие страны способно удивить даже самых искушённых путешественников. Среди малознакомых, но впечатляющих направлений — остров Сумба, с его уникальными традициями и архитектурой.

Уточнения

Джокьяка́рта — город на острове Ява в Индонезии.



Ломбо́к (Lombok на старояванском языке — прямой, честный) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе Индонезии.

