Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ отпугнуть комаров и ос из вашей террасы с помощью кофейной гущи
Лайнеры на карантине: что за вирус портит отпуск тысячам туристов
Не Майами и не Орландо: этот город во Флориде неожиданно стал туристической сенсацией 2025 года — чем он покорил путешественников
50 тысяч и прощай: где скрыта главная беда китайских коробок
Масло или маргарин: диетолог раскрыла главный секрет выбора полезного продукта!
Микролуние на подходе: что нас ждёт в ночь с 12 на 13 мая
Секреты выбора сухого шампуня, который не испортит волосы: что не пишут на этикетке
Арендный вопрос: эксперты спорят, как сделать социальное жильё доступным для россиян
Забудьте о падениях навсегда: вот почему пожилым людям важно тренироваться

Индонезия раскрывает карты: 5 направлений, которые изменят ваше представление о рае

2:05
Туризм

Индонезия — это не только Бали. Архипелаг из более чем 17 тысяч островов предлагает невероятное разнообразие природы, культуры и языков.

остров Ломбок, Индонезия
Фото: commons.wikimedia by Bart Speelman is licensed under Flickr upload bot
остров Ломбок, Индонезия

Заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини в интервью РИА Новости подчеркнула: каждый остров — это отдельный мир, достойный внимания путешественников.

Ява: сердце яванской культуры

Джокьякарта, расположенная в Центральной Яве, считается культурной столицей острова. Здесь находятся древние храмы, традиционные ремёсла и живая атмосфера прошлого. Но и сама Ява разнообразна: от колониальной архитектуры Западной Явы до вулканических пейзажей Восточной. Это идеальное направление для тех, кто хочет погрузиться в настоящую Индонезию.

Ломбок и Ликупанг — природная альтернатива

Рядом с Бали расположен остров Ломбок — живописное место с белыми пляжами, водопадами и национальными парками. В Северном Сулавеси находится Ликупанг — рай для дайверов и любителей морского туризма. Коралловые рифы, прозрачная вода и богатая морская жизнь делают это место идеальным для подводных приключений.

Озеро Тоба, Калимантан и комодские вараны

Мартини рекомендует посетить вулканическое озеро Тоба на Суматре — крупнейшее в Юго-Восточной Азии. Калимантан (индонезийская часть острова Борнео) предлагает тропические леса и экотуризм. А в Лабуан-Баджо на острове Флорес можно встретить комодских варанов — самых крупных ящериц на планете, обитающих только здесь.

"Мы хотим, чтобы российские туристы узнали больше о других уголках Индонезии", — подчеркнула Мартини.

Она уверена, что культурное и природное разнообразие страны способно удивить даже самых искушённых путешественников. Среди малознакомых, но впечатляющих направлений — остров Сумба, с его уникальными традициями и архитектурой.

Уточнения

Джокьяка́рта — город на острове Ява в Индонезии. 

Ломбо́к (Lombok на старояванском языке — прямой, честный) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе Индонезии. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям
Домашние животные
Собаки умеют одно, что до сих пор не всегда удаётся людям Аудио 
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Простой способ отпугнуть комаров и ос из вашей террасы с помощью кофейной гущи
Лайнеры на карантине: что за вирус портит отпуск тысячам туристов
Не Майами и не Орландо: этот город во Флориде неожиданно стал туристической сенсацией 2025 года — чем он покорил путешественников
50 тысяч и прощай: где скрыта главная беда китайских коробок
Масло или маргарин: диетолог раскрыла главный секрет выбора полезного продукта!
Микролуние на подходе: что нас ждёт в ночь с 12 на 13 мая
Секреты выбора сухого шампуня, который не испортит волосы: что не пишут на этикетке
Арендный вопрос: эксперты спорят, как сделать социальное жильё доступным для россиян
Забудьте о падениях навсегда: вот почему пожилым людям важно тренироваться
Вот как вернуть ковру свежесть без химчистки — простые шаги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.